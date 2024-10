Los testimonios anónimos de mujeres que señalan a Errejón desde hace más de un año: "Es un maltratador psicológico"

La noticia llegó al mediodía tras una mañana de rumores sobre su posible marcha. Iñigo Errejón, portavoz de Sumar y exfundador de Podemos anunciaba su dimisión y su salida de la política institucional a través de una carta en X, en la que confesaba que lleva tiempo "trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico" y que ya había llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona". Y añadía: "No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana".

En la misiva, el exportavoz de Sumar reconocía algunos comportamientos "emancipados de los cuidados, la empatía y de las necesidades de los otros" y los asociaba al patriarcado. "En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo", relataba, sin especificar nada más.

La ejecutiva de Sumar aceptó este jueves de forma unánime la dimisión de Errejón tras las denuncias anónimas de violencia machista vertidas en redes sociales contra él y su líder, Yolanda Díaz, manifestó en X que su "compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones".

La periodista Cristina Fallarás recogió el testimonio que le acusaba de maltratador psicológico

Lo cierto es que el anuncio de Errejón llega después de una denuncia anónima que compartió la periodista Cristina Fallarás el martes, tras poner en marcha un proyecto hace un año con el objetivo de recopilar de forma anónima y segura los testimonios de aquellas mujeres que quisieran relatar las vivencias vividas. La periodista recibió en su buzón de Instagram el mensaje de una mujer que describía su experiencia con "un político muy conocido" que reside en Madrid. Lo calificaba de "maltratador psicológico" o "monstruo" y detallaba prácticas sexuales violentas: "Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo". En los comentarios, diversos perfiles sí señalaban a Errejón.

Desde entonces, Fallarás no ha dejado de recibir mensajes similares por parte de otras mujeres. Así lo confirma en conversación con infoLibre. "Se generan los típicos mecanismos de identificación", es decir, las mujeres que se ponen delante de la pantalla y leen el relato de la primera, identifican haber sufrido "violencias similares, se sienten identificadas y acompañadas para contarlo también". A partir de ese momento, comienzan a llegar a su perfil mensajes claros: "Sé de quién habla, porque yo viví lo mismo".

Se trata de una forma de construir "memoria colectiva feminista", en palabras de la también escritora. Y lanza una reflexión: "La pregunta es por qué las mujeres, en lugar de ir a la policía o a los juzgados, deciden contármelo a mí, que soy una señora que no conocen de nada". La pregunta es qué está fallando, cuáles son las lagunas del sistema que disuaden a las mujeres de acudir a las instituciones para interponer denuncias formales. El temor a no ser creídas atraviesa al grueso de las víctimas.

Hubo otra denuncia contra Errejón por agresión sexual hace un año en Castelló

Fallarás no expresa sorpresa ante la dimisión de este jueves. Es, en realidad, la consecuencia lógica. "Lo raro es que se tapara una vez", añade, en relación a otro caso en el que sí se mencionaba explícitamente a Errejón sucedido hace un año en Castelló. "Algo habrá cambiado". Lo que es "evidente es que no es la primera vez, y quien se sorprende es porque quiere", remata. Es más, tras la dimisión de Errejón la actriz y presentadora Elisa Mouiláa ha asegurado que también fue víctima de acoso sexual por parte político. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con ella para conocer más detalles de lo ocurrido sin haber obtenido respuesta en el momento de publicar esta noticia.

El episodio al que hace referencia Fallarás es una denuncia a través de redes de una mujer que coincidió con el político el 17 de junio de 2023 en en un concierto de punk llamado 'Tremendas femfest'. En un hilo de X, que ya no está disponible, contó que sufrió una agresión machista por parte de Errejón, que le tocó el culo en diversas ocasiones sin su consentimiento. "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk?", escribía.

La autora del hilo asegura que lo puso en conocimiento de sus amigas y también de la organización del concierto, que según relata fue a hablar con Errejón y las personas que lo acompañaban. Días después, contó que recibió una llamada de Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid y amiga del político, que se presentó como "mediadora" y le pidió disculpas en nombre del exportavoz de Sumar. Además, también reveló que Arenillas le instigó a que no contara lo ocurrido por el "escarnio público" que pudiera provocar.

infoLibre recoge el relato de otra mujer: "Es un manipulador emocional"

Además de estas denuncias en redes, infoLibre ha recogido el testimonio de otra mujer que mantuvo una relación con el político entre 2021 y 2022 y que denuncia situaciones de abuso psicológico por su parte. Carla (nombre ficticio) conoció a Errejón a través de Instagram y, tras responderle a una storie, ambos comenzaron a hablar. "En seguida me dijo que habláramos por Telegram, por mensaje encriptado que se borra a los pocos segundos. Yo supuse que era para mantener su intimidad. Al principio estaba muy interesado y me hablaba mucho, me decía que era muy inteligente e interesante. Pero la cosa cambió, tanto el tono como los mensajes, que se sexualizaron mucho", relata a este periódico.

Errejón deja la política: "He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona” Ver más

La joven asegura que la naturaleza de su relación quedó clara desde el minuto que entró en su casa, cuando Errejón únicamente le hizo ver que había un interés sexual por su parte. "Me sentí incómoda en muchas ocasiones porque mi placer como mujer no se tenía en cuenta y porque tenía una manera de hablarme que no me gustaba y, aunque le decía que no utilizara ese lenguaje, seguía". Carla cuenta que el político "evitaba hablar" de cualquier cuestión que no fuera de índole sexual y que sintió una "deshumanización y despersonalización total" porque le trató como un objeto. "Era un consumo de cuerpos, una cosificación absoluta", señala, "tanto en el lenguaje como a la hora de practicar sexo". Con todo, aclara que "no hubo ningún tipo de maltrato físico" pero sí considera que había un castigo psicológico, porque cuando ella se negaba a llegar hasta cierto punto, él le "dejaba de hablar": "Ahí me siento muy identificada con el testimonio que compartió Fallarás", afirma.

A su juicio, Errejón demostró ser una persona "muy narcisista" porque nunca "tenía en cuenta" las necesidades de ella. "Él solo hacía lo que él quería, no le interesaba ni mi placer ni mis preferencias", asegura. Para Carla el problema no es que no hubiera un "vínculo afectivo" entre ambos, sino la situación de abuso de poder por su parte, ya que se beneficiaba de su estatus como diputado.

Carla lo define como un "manipulador emocional y maltratador psicológico" y asegura que, al final, se tuvo que borrar Telegram porque "no aceptaba un 'no' por respuesta". Él también la acabó eliminando de Instagram tras reconocer que tenía un problema y dejó de manejar sus redes. Ella misma asegura que se le "cayó un mito" porque le "admiraba políticamente" y comprobó que "había una diferencia entre la palabra y las acciones tremenda". Tras lo ocurrido se "alegra" de que haya salido a la luz. "Yo no entendía cómo una persona con tantos casos como este estaba en política y seguía hablando de feminismo y mostrándose como una persona progresista, pero pienso que el comunicado está plagado de eufemismos. Ha sido honesto pero es muy fácil culpar al patriarcado en lugar de decir que ha tenido un comportamiento horrible con las mujeres y que ha sido muy hipócrita", zanja.