Rey Blackrock: el superfondo líder del IBEX extiende ya su dominio a la banca, la energía y la vivienda

Si el lector piensa en el IBEX 35, ¿qué empresas se le vienen a la cabeza? Seguramente Inditex, los grandes bancos, Iberdrola y alguna otra energética como Repsol o Naturgy. Y no andaría desencaminado. Pero se estaría dejando fuera la que hoy es la empresa del IBEX por antonomasia: Blackrock, el gigante silencioso que guarda las llaves, que acumula tal fuerza que goza de la capacidad de desestabilizar el sistema. La roca negra de Nueva York, el superfondo que lidera el IBEX, es accionista de peso en el 60% de sus compañías. Y es el que tiene más fuerza en seis: Santander, BBVA, Sabadell (banca), Amadeus (turismo), Repsol y Enagas (energía). Además, en el terreno de la energía es segundo accionista en Iberdrola y Solaria. A estos sectores se suma su peso en la vivienda: ninguna otra empresa es accionista significativo de las dos socimi del IBEX, Colonial y Merlin Properties. El valor de las acciones de Blackrock en el IBEX se sitúa entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros.

Con origen en 1988 y sede principal en Manhattan, corazón económico de la ciudad de los rascacielos, la compañía pilotada por Larry Fink (Los Ángeles, 1952), uno de los grandes gurús financieros del siglo XXI, capaz de condicionar políticas con una de sus famosas cartas públicas, se ha erigido en la compañía de referencia del índice de la élite empresarial española. Blackrock, coinciden hasta seis expertos consultados, ha acumulado una posición tan relevante que puede considerarse hoy una compañía "sistémica". Es decir, sus movimientos afectan al sistema entero. Al mismo tiempo, los intereses de Blackrock dependen de todo el sistema, por lo que le afecta la situación de cada uno de los elementos del mismo. Porque Blackrock es omnipresente.

"Blackrock es la mejor expresión de la forma de ejercer el poder en el siglo XXI. Más que derribando la puerta, se cuela como el agua. Está por todas partes. Es un poder sutil, no arrollador. Pero está ya tan instalado que no tiene marcha atrás", explica un profesional del sector financiero que prefiere no dar su nombre. Otro añade: "El IBEX no es el único espacio de poder donde se ha hecho fuerte, pero es decisivo porque el IBEX condiciona mucho la política. Blackrock piensa a largo plazo y necesita una política alineada con sus intereses para garantizarse beneficios no sólo ahora, sino también en el futuro".

Accionista destacado de un 60% de las compañías

A menudo se hace referencia a Blackrock como un fondo de inversión. Más exactamente es una gestora de activos. El dinero que invierte en las compañías –sean del IBEX o no– no es de Blackrock, sino de sus clientes, inversores grandes, medianos y pequeños que fían a la empresa parte de su capital con la confianza de que lo hará crecer. Esa es la misión de Blackrock: convertir el dinero que le dan sus millones de clientes, llamados partícipes, en más dinero. ¿Cómo? Invirtiéndolo allí donde creen que valdrá más dentro de un tiempo. Especulando, en suma.

Sus inversiones están tan extendidas que Blackrock es el primer interesado en una cierta estabilidad económica general, lo que a su vez provoca que sea visto por numerosos gobernantes como un posible aliado. En España, una alta expresión de ese sistema económico del que Blackrock es pieza clave es el IBEX. Y el IBEX, escaparate de la gran empresa española, es uno de los puntos donde Blackrock se ha hecho fuerte. Muy fuerte.

Hay múltiples ángulos desde los que observar su profunda penetración [ver nota metodológica]. Para empezar, es accionista "significativo", que es donde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sitúa a las que superan el 3%, de 21 de las compañías, un 60% del total. Aquí va un repaso de estas empresas, ordenadas de mayor a menor capitalización.

– Iberdrola. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez-Galán, segunda compañía del IBEX por capitalización después de Inditex, tiene a Blackrock INC como segundo accionista, con un 5,29% de los derechos de voto, sólo por detrás de Qatar Investment Authority. Como es habitual en la compañía de Fink, reparte sus derechos de voto entre acciones (5,15%) e instrumentos financieros (0,14%). Su participación es indirecta, es decir, a través de otras sociedades del grupo Blackrock.

– Santander. Blackrock es el máximo accionista de la compañía presidida por Ana Botín, tercera del IBEX con más de 150 millones de clientes en todo el mundo. La gestora de activos estadounidense atesora el 6,2%. Sólo hay un segundo accionista significativo, Dodge & Cox, otra gestora de activos, con un 3,04%. Traducción: Blackrock dobla al segundo accionista.

– BBVA. El banco presidido por Carlos Torres es la cuarta empresa del IBEX, segundo banco en capitalización tras el Santander, con el que comparte la estrategia de expansión global. ¿Quién es su primer accionista? Otra vez Blackrock, con un 7,4%, por delante del Norges Bank, el banco nacional noruego (3,03%).

– Amadeus. La quinta compañía del indicador es Amadeus, proveedora de soluciones tecnológicas para viajes en 195 países. Blackrock tiene un 5,24% de los derechos de voto, más que nadie. Otra vez, el accionista con mayor peso.

Ya tenemos una primera panorámica. ¿Qué se ve? Blackrock es el accionista líder de tres de las cinco mayores compañías del IBEX por capitalización, y segundo en otra de ellas. Así que es conveniente, al pensar en Iberdrola, en el Santander, en el BBVA –dos grupos financieros cuyas historias hunden sus raíces a mediados del siglo XIX– o en Amadeus, pensar también en las letras blancas sobre fondo negro de la compañía que pilota Larry Fink.

– Caixabank. Blackrock INC –como es habitual, a través de otras entidades– acumula un 4,99% de los derechos de voto de Caixabank, sexta empresa del IBEX, tercer banco. Sólo queda por detrás de la Fundación Bancaria La Caixa (32,2%) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o FROB (17,3%), una entidad de derecho público. Caixabank, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, y Blackrock tienen suscrito desde 2021 un "acuerdo estratégico" para hacer inversiones conjuntas. La relación de Blackrock en Caixabank muestra también otra característica del superfondo estadounidense: está también donde formalmente no está. ¿Qué quiere decir eso? Blackrock no es accionista significativo de Naturgy, octava del IBEX, pero sí tiene una estrecha relación con su primera accionista, la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Esta proximidad tiene materializaciones. Naturgy y Blackrock alcanzaron un acuerdo para controlar el 49% del gasoducto argelino de Medgaz.

– Cellnex Telecom. La séptima del IBEX. Blackrock, a través de diversos fondos, es accionista significativo de la teleco, con un 5,2% de los derechos de voto.

– AENA. Blackrock también es accionista de peso de la novena, AENA, propietaria de dos de los diez aeropuertos más importantes de la Unión Europea por pasajeros; Madrid (quinto) y Barcelona (noveno). La gestora cuenta con un 3,08% de de los derechos de voto. Por delante está únicamente la pública Enaire, que tiene la mayoría (51%), una rareza en el IBEX, y el inversor Christopher Anthony Hohn (6,25%).

– Arcelormittal. Décima del indicador. Blackrock es segundo accionista, con un 4,9%, sólo por detrás del multimillonario indio Lakshmi Mittal, que además es presidente de la mayor empresa siderúrgica mundial, con una producción de 119 millones de toneladas y una plantilla de 232.000 trabajadores.

Momento de una segunda panorámica: Blackrock es accionista significativo de ocho de las diez mayores compañía del IBEX 35 por capitalización.

– Telefónica. Con un 4,48% de los derechos de voto, Blackrock es el segundo mayor accionista la undécima del IBEX, Telefónica, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete. Sólo alcanza algo más BBVA (4,87%), que a su vez tiene a Blackrock como mayor accionista. Justo después, está Caixabank, de la que Blackrock también es parte destacada. Blackrock está en todas partes, de muchas maneras. Penetra en Telefónica a través de una miríada de decenas de compañías repartidas por todo el mundo. Como explica un portavoz del gestor de activos estadounidense a infoLibre, la presencia de Blackrock en las empresas –esto vale para Telefónica y el resto– no tiene por qué corresponder a una sola "decisión de inversión", sino que es fruto de la entrada de diversos fondos o instrumentos gestionados por la compañía. El resultado es un total de derechos de voto para Blackrock, tal y como recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de Telefónica, 4,48%: 4,32% por acciones de empresas del Grupo Blackrock y 0,16% por instrumentos financieros.

– Ferrovial. El coloso de las infraestructuras presidido por Rafael del Pino es la duodécima compañía del IBEX. Aprobó su traslado a Países Bajos en abril, en un movimiento que sacudió la política española y que Blackrock apoyó. El superfondo tiene el 3,02% de los derechos de voto de Ferrovial.

– Repsol: Blackrock, con un 5,48% de los derechos de voto, es el accionista principal de Repsol, la décimo cuarta empresa del IBEX por capitalización, presidida por Antonio Brufau y con el expresidente del PNV Josu Jon Imaz como consejero delegado. Además, tiene presencia en otro participante relevante, el Santander. Repsol es una de las compañías privadas de petróleo y gas más importantes del mundo, con una capacidad de procesamiento de cerca de un millón de barriles de crudo al día.

– ACS. El mastodonte de las infraestructuras que encabeza Florentino Pérez es la décimo séptima empresa por capitalización. Y también cuenta a Blackrock entre sus accionistas relevantes, con un 5,83% de los derechos de voto.

– Redeia. En el holding el que pertenece Red Eléctrica de España, décimo octava del IBEX, sólo hay un accionista mayor que Blackrock (5,019%), y es la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), de carácter público, con un 20%. Son, junto a Amancio Ortega (5%), los únicos accionistas significativos, es decir, por encima del 3%. La presidenta de Redeia es la exministra del PSOE Beatriz Corredor.

– Acciona. Blackrock tiene un 3,14% de los derechos de voto de Acciona SA, otro referente de la promoción y gestión de infraestructuras y energías renovable, décimo novena empresa del IBEX. El gestor de fondos estadounidense es uno de los tres únicos accionistas significativos. Ello le da demás a Blackrock presencia –indirecta– en Acciona Energía, décimo quinta del IBEX, ya que Acciona tiene el 82,63% de sus títulos.

El caso de Acciona Energía es el segundo –tras Naturgy– que muestra cómo Blackrock tiene peso también en compañías del IBEX en las que no es accionista significativo. Y hay más. Ejemplo: Blackrock no tiene una posición significativa en Endesa, pero sí en Enel, el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, que en casi una cuarta parte es del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Italia, ahora de Georgia Meloni. Concretamente, Blackrock tenía al cierre de 2022 de 5,11% de Enel, lo que lo convierte en el único inversor institucional por encima del 3%.

– Banco Sabadell. Otra vez una entidad financiera, esta vez la vigésima mayor empresa del IBEX por capitalización. Y otra vez Blackrock es accionista líder, con un 4,46% de los derechos de voto en la compañía presidida por Josep Oliu.

El Sabadell es el tercer banco, de los seis con presencia en el IBEX, del que Blackrock es el accionista con mayor poder. Los otros dos son Santander y BBVA. Además, Blackrock es en Caixabank una de las tres compañías con participación por encima del 3%. El fondo de fondos dirigido por Fink se erige así sin contestación en el líder de la banca española. Las excepciones, es decir, los bancos en los que Blackrock no tiene una posición entre los principales participantes, son Bankinter y Unicaja.

– Grifols. Con un 3,89%, Blackrock también es accionista de peso de la vigésimo tercera compañía del IBEX, Grifols, multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario y presidida por el sueco Thomas Glanmann.

– Enagas. La siguiente empresa en la lista, Enagas, tiene a Blackrock como accionista líder. La compañía estadounidense es la que tiene más derechos de voto, el 5,56%, por delante de Amancio Ortega (5%) y la SEPI.

Con Enagas, Blackrock culmina su sexteto de empresas en sectores estratégicos en España de las que es accionista con más derechos de voto: Santander, BBVA, Sabadell (banca), Amadeus (turismo), Repsol y Enagas (energía). Su poderío en el sector de la energía se completa con su condición de segundo accionista en Iberdrola y Solaria. A estos sectores se suma su fuerza en la vivienda: Blackrock es la única compañía con más del 3% en las dos socimi del IBEX, Colonial y Merlin Properties.

– Merlin Properties. Es la vigésimo quinta empresa del IBEX y la primera socimi, es decir, la primera sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario, un tipo de inversor en activos cuestionado por su ventajoso régimen fiscal. Sólo hay tres accionistas significativos en Merlin Properties. El primero es el Santander, el de que Blackrock es máximo accionista. El segundo es el inversor Manuel Lao. Y el tercero la propia Blackrock, con un 4,95% de los derechos de voto.

– Fluidra. El gigante de las piscinas, vigésimo sexto por capitalización, también tiene a Blackrock Inc entre sus accionistas de referencia, con un 6,29% de los derechos de voto. A esto se suma el 3,02% de Blackrock European Master Hedge.

– Colonial. La compañía de Fink también está en la segunda socimi del IBEX, la vigésimo octava de la lista. Concretamente con un 3,92% de los derechos, adquiridos a través de compañías de su holding.

– Solaria. Blackrock es el segundo accionista de la fotovoltaica Solaria, con un 4,49%.

Una red extendida por más de 30 empresas

¿Son estas 21 todas las empresas del IBEX de cuyo accionariado forma parte Blackrock? En absoluto. Ahora bien, determinar con exactitud cuántas son no es tarea fácil [ver nota metodológica]. infoLibre ha localizado posiciones de Blackrock por debajo del 3% en siete empresas más del IBEX: International Airlines Group (IAG), Mapfre, Bankinter, Logista, Acerinox, Rovi y Sacyr. No obstante, ni estas compañías ni Blackrock aclaran si la gestora continúa siendo parte del accionariado. Lo seguro es que lo fue. Si sumamos a Acciona Energía y Endesa, en las que Blackrock es accionista de su máximo accionista, y Naturgy, con la que tiene una alianza estratégica, la gestora ha extendido su red a al menos 31 de las 35 empresas del IBEX.

Es más, fuentes del sector financiero creen que es probable que Blackrock esté representada en el accionariado de las 35, o al menos lo haya estado. Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y uno de los autores de IBEX 35 (La Marea Ediciones, 2022), asegura que el año pasado era constatable a través de Bloomberg la presencia de la gestora de activos en todas y cada una de las sociedades. No obstante, también es factible que después hubiera salido de alguna de ellas y no se conociera. Este periódico preguntó a todas las empresas y a Blackrock, pero la regla es no dar sobre acciones más datos que aquellos obligados por la CNMV. Preguntada al respecto, Blackrock afirma que su política impide hacer referencia a participaciones en empresas, porque cualquier comentario puede afectar al valor de la acción.

Más de 40.000 millones de euros captados en España

Fundada en 1988 por ocho socios, entre ellos el propio Fink, los números de Blackrock en todo el mundo son mareantes. Junto a Vanguard y State Street, la gestora de activos que dirige Larry Fink forma parte del selecto grupo conocido como big three. Pero Blackrock está al menos un paso por delante. Al cierre de 2021 rompió todos los récords al superar los 10 billones de dólares en fondos gestionados. Su estrategia es estar en todas las grandes compañías, llevando allí el dinero de sus fondos, es decir, de sus clientes. Estos no son necesariamente grandes adinerados, pueden ser modestos inversores que acuden a Blackrock atraídos por su fama de gestor eficiente.

Uno de los 36 países en los que tiene presencia Blackrcock es España. El volumen de activos de clientes españoles que gestiona la compañía asciende a 40.000 millones de euros, según la asociación de inversores Inverco, de la que forma parte Blackrock. Le saca más de 10.000 millones al segundo, Amundi. Ojo, esta cantidad, los más de 40.000 millones, no es lo que la compañía gestiona en España, sino lo que gestiona de clientes españoles con independencia de dónde lo invierta, coinciden en explicar desde Inverco y Blackrock.

En cuanto a los activos invertidos en España, no hay respuesta. La gestora no precisa tampoco cuál es el valor de sus acciones en el conjunto del IBEX. Circulan estimaciones no desmentidas que las sitúan en torno a los 19.000 millones de euros y que Blackrock no comenta. Según datos de la CNMV, al cierre de 2022 el valor de sus participaciones en las compañías del IBEX, contando sólo las empresas en las que Blackrock es accionista significativo, ascendía a cerca de 15.400 millones de euros.

Los fondos de inversión invaden los pilares básicos del Estado social Ver más