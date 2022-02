Las energéticas del Íbex 35 cuadriplicaron su beneficio en 2021 gracias a las cifras récord de Iberdrola y Repsol

Las seis empresas energéticas del Íbex 35 ganaron 10.117 millones de euros en 2021, lo que cuadriplica no sólo sus resultados del año de la pandemia, sino también los de 2019. El motor de esta recuperación tan vigorosa hay que buscarlo en las cuentas de Repsol, que ha dado un vuelco a las pérdidas de 3.289 y 3.816 millones registradas en 2020 y 2019, a su vez el lastre que penalizó el sumatorio de los resultados de las seis grandes compañías en ambos ejercicios. El año pasado, la compañía de Antonio Brufau tuvo unos beneficios de 2.499 millones, una cifra que no recordaba la petrolera desde hace más de una década. Pero la vuelta a la alegría de las energéticas también tiene que ver con los 1.214 millones ganados por Naturgy, una buena noticia tras los 347 millones de pérdidas con que cerró 2020. Y con los 3.885 millones de beneficios de Iberdrola, los mayores de su historia, que han superado incluso sus propias previsiones para el ejercicio. Todas ellas han cabalgado con más o menos agilidad sobre los precios disparados de las materias primas y la luz.

En el caso de Repsol, ha sido determinante el alza de los precios del crudo ocurrida en el último trimestre de 2021, que le hizo ganar 560 millones de euros de octubre a diciembre. El crudo Brent, la referencia en Europa, pasó de cotizar a 50 dólares el barril a principios de 2021 a “alcanzar cotas no vistas desde noviembre de 2014”, por encima de los 86 dólares a finales de octubre, como bien destaca la propia compañía. Un aumento del 70% en un año que ha permitido a la división de Exploración y Producción de la empresa ganar 1.687 millones el año pasado, ocho veces el resultado de 2020.

Pero no sólo de petróleo vive ya Repsol. Apuesta fuerte también por las renovables, con unas inversiones que en 2021 alcanzaron los 829 millones de euros. Así, ha puesto en marcha proyectos eólicos y fotovoltaicos en Chile, España y Estados Unidos. Todo ello ha redundado en unas ganancias de 542 millones de euros, gracias a los elevados precios de la luz en el final de año y a una mayor producción tanto hidráulica como eólica y fotovoltaica.

Así que las buenas cifras de 2021 van a permitir a Repsol aumentar un 5% su dividendo, hasta los 0,63 euros, y recomprar 50 millones de acciones –otra forma de remunerar al accionista--, después de haber adquirido otros 75 millones el pasado octubre.

Beneficios históricos para Iberdrola

Los 3.885 millones de euros que ganó Iberdrola el año pasado son los mayores beneficios de su historia, que superan en un 8% los de 2020 y en un 12% los de 2019. La empresa de Ignacio Sánchez Galán atribuye el récord a la buena marcha de su negocio en Estados Unidos y Brasil, pero también a la mayor producción de las renovables en España –más generación hidroeléctrica y más capacidad solar, explica– “a unos precios más elevados”. Aunque Iberdrola asegura que los “mayores precios mayoristas” de la luz el año pasado la perjudicaron tanto en España como en Reino Unido, porque mantuvo “los contratos firmados previamente a un precio fijo menor”, lo cierto es que sólo en el cuarto trimestre de 2021 la compañía tuvo unos beneficios de 1.476,5 millones de euros, un 58,8% más que en el trimestre anterior y un 68,4% por encima de los que obtuvo entre octubre y diciembre de 2020.

“Iberdrola no se beneficia de los altos precios del pool eléctrico, porque vende su energía a los clientes a precios fijos”, aseguró Sánchez Galán durante la presentación de los resultados a los analistas este miércoles. “Los precios pueden pasar de 50 a 200 euros por megavatio hora (MWh), pero no hemos vendido a 200 euros. Si hubiera sido así, se habría multiplicado por dos nuestro resultado. Nunca hemos estado vendiendo nuestra energía a los precios pool, especialmente en el mercado español, hemos mantenido nuestra política de precios fijos y no nos ha beneficiado”, añadió, según informa Europa Press.

Lo que sí trasladará al precio del recibo, matizó a continuación, es “cualquier aumento fiscal que suponga un incremento en los costes”.

Iberdrola también mejorará su dividendo al accionista en un 5%, hasta 0,44 euros. Para este ejercicio, la compañía prever seguir aumentando los beneficios y superar los 4.000 millones.

Naturgy vuelve a beneficios y Endesa mejora casi un 3%

Como Repsol, Naturgy ha conseguido dar la vuelta a sus pérdidas de 2020 –347 millones– y anotarse 1.214 millones de beneficios en 2021. Aún no ha igualado las cifras de 2019, cuando ganó 1.401 millones, pero ha cumplido con sus propias previsiones para el ejercicio. La empresa reconoce que su cifra de negocio se ha disparado un 44,2%, hasta alcanzar los 22.130 millones de euros “principalmente como consecuencia de la mayor demanda y los precios de la energía en el periodo, con un impacto especialmente positivo en las actividades de gestión de energía”. También los altos precios de la electricidad le han permitido aumentar un 50% el resultado bruto de su negocio de generación térmica en España. La división de gas natural licuado ha crecido un 80,3% igualmente por los precios disparados de esta materia prima, “más notablemente en el cuarto trimestre”, y por las mayores ventas.

En el lado negativo, Naturgy señala los costes –410 millones de euros– del plan de salidas voluntarias de empleados en España, que consistió en la prejubilación de 180 personas mayores de 58 años.

La compañía repartirá a cuenta de estas cifras un dividendo complementario de 0,5 euros, que se sumará al de 1,33 euros ya abonado el año pasado.

En 2021 Endesa ganó 1.435 millones de euros, un 2,9% más que en 2020, lo que supone superar sus previsiones para el ejercicio. De sus diferentes negocios, han crecido las renovables, cuya participación en el resultado bruto de la empresa casi se ha duplicado, mientras su cartera de clientes en el mercado libre ha aumentado un 3%, hasta un total de 5,9 millones.

La compañía que preside José Bogas mejorará también su dividendo, un 11%, que alcanzará los 1,44 euros por acción.

Red Eléctrica mejora casi un 10%

Finalmente, Enagás y Red Eléctrica son el gestor técnico del sistema gasista y el operador del sistema eléctrico en España, respectivamente. Ambas cuentan con participación pública en su accionariado: el 5% de la primera y el 20% de la segunda pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Enagás ganó 403,8 millones en 2021, un 9% menos que en 2020 pero por encima de la cifra que la empresa se había marcado como objetivo. La demanda de gas natural creció en España el año pasado un 5,1% debido a la recuperación de la actividad económica, pero el nuevo marco regulatorio, que ha reducido sus ingresos por gestionar la red de gas, ha redundado en una caída de la cifra de negocio del 8,6%, hasta los 991,2 millones de euros.

Aun así, el dividendo de Enagás también mejorará, un 1%, y se pagará a 1,70 euros la acción.

Por lo que a Red Eléctrica se refiere, su beneficio en 2021 se elevó a 680,62 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 9,57% respecto al año anterior. Sus ingresos, no obstante, experimentaron un recorte del 1,6% –ascendieron a 1.982,5 millones–, debido al descenso de su facturación del negocio regulado en España. Lo que sí le va bien a Red Eléctrica es la operadora de satélites Hispasat, que acaba de integrar los servicios gestionados de vídeo en Latinoamérica.

De forma que la empresa repartirá un dividendo de un euro por acción y otro complementario de 0,7273 euros el 1 de julio.