Fernández Díaz pide su absolución en Kitchen y acusa a su 'número dos' de manipular las pruebas

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido su absolución en el juicio de Kitchen porque no se han acreditado "ninguno de los delitos que se le atribuyen", ya que las únicas pruebas en que se sustentan son los mensajes "manipulados" que aportó el que fuera su número dos, Francisco Martínez, para incriminarle en esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El abogado que representa al exministro del Gobierno de Mariano Rajoy en este juicio, Jesús Mandri, además de acusar al exsecretario de Estado de Seguridad de manipular pruebas, ha apuntado a los contactos que este habría mantenido con la trama de Leire Díez en busca de beneficios en el juicio de Kitchen.

A lo largo de su informe final, la defensa de Fernández Díaz ha sostenido que el exministro nunca estuvo informado de esta operación pese a lo que pueda constar en los mensajes que protocolizó Martínez ante notario y con los que ha pretendido demostrar que su superior estaba al tanto de todo.

"Estos mensajes resultan inverosímiles", ha reiterado la defensa del exministro, al destacar que este nunca escribía con la letra "k" en lugar de la "q", ni informaba al secretario de Estado sobre algo relativo a una operación que desconocía o que hablase de un supuesto contacto de Cecilio, que aludiría al CNI, cuando se ha descartado en el juicio cualquier participación del Centro Nacional de Inteligencia en estos hechos.

De este modo, ha defendido "la tesis de que son mensajes que no existieron nunca y si existieron no fueron enviados por Fernández Díaz".

Se trata, ha insistido, de una "manipulación" y ha considerado "muy relevante" que la defensa del exsecretario de Estado no formulara preguntas a los notarios que protocolizaron esos mensajes, ni tampoco a los peritos judiciales y de parte.

"La única persona que ha presentado fuentes de prueba para acreditar que no recibió esos mensajes ha sido Fernández Díaz", ha subrayado el abogado, que ha recordado que no han aparecido en el volcado de sus teléfonos ni de los de Martínez, y se ha preguntado si es que no existieron o si los borró, y en ese último caso qué sentido tendría borrarlo cuando pueden ser exculpatorios.

Además de desacreditar el valor de las actas notariales con los mensajes que supuestamente el ministro le envió a Martínez, el letrado ha restado valor a las anotaciones de Villarejo en sus agendas y al testimonio del empresario Javier Pérez Dolset en relación a unas grabaciones en las que el exscretario de Estado incrimina en Kitchen a Fernández Díaz.

Respecto a esto último, la defensa del exministro ha puesto de relieve las reuniones, conocidas recientemente, que Martínez mantuvo con Leire Díez y Pérez Dolset en las que le pidieron información que perjudicara al PP a cambio de ayudarle con la Fiscalía en Kitchen.

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En cuanto a los delitos de los que se le acusa, y por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, su abogado ha hablado de "absolución clamorosa" con respecto al delito de malversación de fondos públicos por el pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas captado para la operación Kitchen, Sergio Ríos, quien también se sienta en el banquillo.

Sobre ese asunto, el letrado ha expuesto que no ejercía el control de los fondos reservados, que no hay prueba de su participación en la captación y el pago a Ríos, ni que tuviera conocimiento del volcado de los dispositivos de Bárcenas, si estos se produjeron, lo que también ha puesto en duda.

De ser absuelto por malversación, ha considerado que el resto de delitos de los que se le acusa están prescritos.