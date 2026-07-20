El 'Equipo A' del narcotráfico canario cae con una réplica del 'coche fantástico', armas y 400 kilos de hachís

Hace algunos meses, Narcodiario contaba en primicia la detención de José El del Buque, considerado en aquel momento el mayor narcotraficante de las Islas Canarias y que, además, fue objetivo de las iras de sus peligrosos socios por un supuesto robo de cocaína.

Su caída supuso que las personas de su entorno o relacionadas con él asumiesen las riendas de un negocio criminal con pocos límites en el archipiélago, un lugar privilegiado para el crimen organizado por su situación geográfica, puerta de entrada de Europa tanto desde África como desde América Latina, pero también por su gran colonia extranjera residente que permite el ocultamiento de actividades y el blanqueo de capitales a gran escala. No hay más que ver la acción policial que ofrece en exclusiva este miércoles este periódico, con la incautación de 1.500 kilos de cocaína en una guardería.

Así, casi al mismo tiempo que la citada caída de José El del Buque, la Udyco Central y la Udyco de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron una investigación sobre varias personas que llevaban años en el radar policial. La principal respondía al alias de Juke, y estaba considerado el máximo exponente de una red narcocriminal con capacidad para recibir hachís desde Marruecos y cocaína desde América Latina, enfriarla y distribuirla ya en el espacio Schengen.

A su lado, según consta en las pesquisas de los investigadores, estaría Pedro S., un gran empresario muy bien relacionado en la isla y que incluso se jactaba en redes y en programas de televisión de su espectacular patrimonio, centrado en la adquisición de colecciones únicas en el mundo. Fan acérrimo de David Hasselhoff, actor estadounidense, y en especial de su icónico vehículo, El coche fantástico, contaba no solo con toda clase de elementos relacionados con el mismo, sino con una réplica casi idéntica del automóvil, con todos sus elementos, con un valor difícil de estimar, pues se trata de una pieza única.

Este hombre, cuyo patrimonio más destacado fue incautado de forma provisional por la autoridad judicial, también tenía una réplica exacta de la furgoneta del Equipo A, además de una espléndida colección de objetos de Manga y múltiples artículos más que, unidos, componen un auténtico museo personal. Todo ello, piensa la Policía, se obtuvo gracias a las ganancias que llevaba años acumulando a raíz del tráfico de drogas, una actividad que se le presuponía pero que hasta ahora no se había podido acreditar.

El último ingrediente de la cúpula de la organización, más allá de los 'trabajadores' que estaban al servicio de todos ellos, era un policía local de Las Palmas de Gran Canaria al que apenas le restaba un mes para jubilarse y que fue cazado con las manos en la masa participando en el último pase de drogas de la organización, muy cerca de la droga y en relación estrecha y cordial con El Juke.

Este agente, sostienen los investigadores, no tenía acceso a las investigaciones de la Policía Nacional, pero sí sabía muy bien cuales eran los métodos más seguros para traficar, los lugares con menor vigilancia y, llegado el caso, conocía los momentos en los que se iba a desarrollar una operación, advirtiendo de todo ello a los miembros de la red criminal.

El operativo policial, que incluyó la detención de las tres personas citadas y de otras cuatro en seis registros domiciliarios, se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban unos 400 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección.

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A partir de esta actuación se practicaron esas seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado de los registros, se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís en el interior de la furgoneta, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, entre ellos los dos citados del coleccionista, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación. A partir de este momento se inicia la investigación por blanqueo de capitales centrada, especialmente, en el empresario, pero también en el policía local, cuyo tren de vida no se correspondía con su puesto como funcionario municipal.