El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT). No obstante, Díaz continuará en el Gobierno debido a que la elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no empezaría hasta octubre de 2027.

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

Díaz: "La OIT es la casa común del trabajo en el mundo"

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que el presidente anunciara su candidatura.

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En su mensaje, la ministra sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad".

"Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", deja claro Díaz.

Una OIT, añade, que tenga en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas.