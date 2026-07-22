Más de 20.000 muertes por calor en un mes impulsan la propuesta de una cumbre europea de emergencia

La brutal ola de calor que recorrió Europa a finales de junio pilló desprevenidos a millones de ciudadanos y dejó, según las estimaciones oficiales, más de 20.000 fallecidos en el continente, principalmente en Francia, España, Bélgica y Alemania. La cifra es comparable a las peores semanas de la pandemia de la covid-19, y algunos creen que esta crisis –a la que se suman los incendios, la sequía o las tormentas extremas de otoño– merece ser tratada como una emergencia de primer orden y exige la celebración de una cumbre europea del calor.

Tres días antes de que comenzase esa ola que dejó récords por todo el continente, se reunió el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 27 países. Se debatió de Ucrania, de Oriente Próximo, de energía asequible y de los presupuestos comunitarios, pero ni una palabra sobre el calor. En las siguientes dos semanas, sin embargo, la prensa europea no habló de otra cosa que de millones de personas intentando buscar refugio del sol, del colapso de los colegios y los hospitales y de los ahogamientos en ríos no preparados para el baño.

El Partido Verde europeo, formado principalmente por eurodiputados alemanes y franceses, considera que este episodio fue un aviso rojo para que la Unión Europea actúe en bloque, empezando por la organización de una cumbre de emergencia del Consejo Europeo. "Dada la magnitud, el peligro y la urgencia de la situación, insistimos en que el Consejo Europeo convoque una Cumbre sobre el Calor", señala Vula Tetsi, copresidenta del Partido de los Verdes Europeos.

"La Unión Europea no está haciendo lo necesario y hemos llegado a un punto en el que en países como España no se puede salir a la calle durante dos tercios del día", afirma a infoLibre. "Organizamos cumbres continuamente. Por Ucrania, para aprobar nuevos paquetes de sanciones… y nosotros estamos a favor de la flexibilización fiscal para reforzar la defensa, pero también hay que flexibilizar el presupuesto para adaptación al cambio climático y para la transición energética justa", añade.

La propuesta parte de la experiencia de los últimos veranos y de la evidencia científica de que esto solo irá a más. Europa es el continente que más rápido se calienta y eso significa que tendrá que prepararse mejor y más rápido que otras zonas. Según el servicio climático de la Comisión Europea, la temperatura media del planeta ha aumentado de media hasta ahora 1,4 ºC en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900), pero en Europa ya ha subido 2,5 ºC.

Una de las razones es que la región sufre más olas de calor que otros puntos del planeta debido a los cambios en los patrones meteorológicos derivados del cambio climático, pero hay más. El deshielo de montañas y glaciares europeos por la subida de las temperaturas reduce el efecto albedo, el reflejo de la luz en la Tierra por la reverberación de la nieve. Otro motivo es que la reducción de la contaminación del aire por el endurecimiento de las normas europeas, especialmente de aerosoles, permite que más radiación alcance el continente. Y el último es que el extremo norte del continente roza con el Ártico, la única zona del planeta que se calienta incluso más rápido que Europa debido al deshielo masivo.

Javi López, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, considera que sí es momento de cerrar un "consenso" alrededor de la emergencia climática, y coincide en que "el primer paso es llevarlo como un punto a la agenda del Consejo Europeo" para que discutan urgentemente presidentes y primeros ministros. "El Consejo Europeo fija las prioridades políticas de la Unión Europea y es la máxima autoridad política. Lo que no llega ahí no existe como prioridad real", valora López.

Un impacto cercano a las peores semanas de la covid-19

El desencadenante de esta propuesta de los Verdes fue la excepcional ola de calor de finales de junio y las sucesivas, menos agresivas, del mes de julio. Según el Euromomo, el monitor de mortalidad de la Unión Europa, entre el 15 de junio y el 12 de julio se produjo una mortalidad extraordinaria de 21.455 personas.

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Los datos de Eurostat sobre víctimas de la pandemia, revelan que lo ocurrido hace cuatro semanas es comparable a semanas muy duras de la pandemia, una crisis que provocó una respuesta inmediata y sin límites desde Bruselas. Por ejemplo, en marzo de 2020, el primer estallido del virus, fallecieron 52.774 personas en la Unión Europea, más del doble que durante la ola de calor de junio. Si bien el episodio de altas temperaturas afectó a muchos menos países y duró menos de dos semanas.

La necesidad de un plan de choque europeo, añaden los expertos, tendría que ir más allá de las olas de calor porque la crisis climática ha llevado también los incendios a una nueva dimensión. El año pasado ardieron más de un millón de hectáreas en Europa, y la mitad se quemaron en España. La tragedia de Los Gallardos (Almería), en la que murieron al menos 13 personas a comienzos de julio, o el reciente megaincendio de Guadalajara son otra prueba más de que incluso países acostumbrados a las llamas tienen dificultades para enfrentarse a lo que está por llegar.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, fue director durante la década pasada de FireLinks, un proyecto europeo que reunió a más de 30 países para intercambiar conocimiento sobre incendios, y subraya que es imperativo que los líderes europeos aúnen fuerzas en este momento. "Los países del norte de Europa nos están pidiendo ayuda para prevenir grandes incendios porque ya se enfrentan a condiciones climáticas mediterráneas. Si hacemos cumbres para comprar armas, cómo no vamos a hacer una cumbre sobre el calor", resume.