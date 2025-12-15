Europa perderá la mitad de sus 3.200 glaciares en 2040 y prácticamente todos desaparecerán en 2100

A finales de este siglo, será prácticamente imposible encontrar un lugar que permanezca helado durante todo el año en Europa occidental. Da igual el ritmo al que se caliente el planeta, porque ocurrirá en todos los escenarios.

El primer estudio global sobre el número de glaciares del planeta arroja un resultado dramático para los mayores reservorios de agua dulce de la Tierra. Los cálculos más recientes estiman que el planeta se calentará unos 2,7 °C este siglo, y eso supondrá que de los 211.490 glaciares que quedan en el mundo, únicamente sobrevivirán el 37% a final de siglo. Solo lo harán los más grandes, los situados a mayor altitud y en latitudes más frías, mientras que el resto sucumbirán al calor y se derretirán. Los primeros en hacerlo serán los glaciares europeos de los Alpes y los Pirineos, los del Cáucaso, los de los Andes Subtropicales y los del norte de Asia.

El estudio, publicado este lunes en la revista Nature Climate Change, arroja un futuro especialmente crítico para los glaciares de Europa, donde desaparecerán en un porcentaje mayor que en ningún otro lugar del mundo y será imposible protegerlos incluso aunque se frene drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. En este momento quedan 3.198 glaciares en el centro del continente, y en el año 2100 habrán desaparecido un 87% (si el mundo se calienta 1,5 °C), un 92% (si se calienta 2 °C), un 97% (si se calienta 2,7 °C) y un 99% (si se calienta 4 °C).

Las últimas previsiones de los expertos de Naciones Unidas apuntan a que la tierra alcanzará una temperatura 2,7ºC superior a la media de la era preindustrial (1850-1900), por lo que apenas sobrevivirán 110 glaciares en Europa occidental en 2100. Los autores también destacan que no habrá que esperar a finales de siglo para ver el impacto salvaje de este desastre, porque en 2033 se alcanzará en Europa el ritmo más rápido de derretimiento, con 106 lenguas de hielo desapareciendo cada año. En el año 2040, se habrán perdido alrededor del 50% de los que quedan en este momento.Los investigadores consideran que un glaciar ha desaparecido cuando solo tiene un 1% de su superficie original.

"Estamos hablando de la extinción de los glaciares"

"Para final de siglo prácticamente no quedarán glaciares en Europa, y cuando uno desaparece nunca regresa, salvo que el planeta se vuelva más frío o comience a nevar en grandes cantidades. Estamos hablando de la extinción de los glaciares", explicó en una rueda de prensa Lander Van Tricht, científico y glaciólogo de la Universidad de Vrije (Bruselas) y líder del informe.

Matthias Huss, de la escuela ETH de Zúrich y coautor del estudio añadió: "Estos cambios son realmente dramáticos. Cuando un glaciar desaparece por completo, el paisaje deja de ser blanco y pasa a ser marrón o negro, lo que es muy impactante para el turismo, y por supuesto para la cultura local y las tradiciones. No es solo un problema científico, es algo que realmente toca el corazón y es doloroso para toda la sociedad".

El estudio que se acaba de publicar aporta dos novedades en el análisis de las lenguas de hielo. En años anteriores se habían calculado el volumen de agua dulce que hay almacenada en los glaciares –son la mayor reserva de agua después de los océanos– y el volumen que se va a perder por el cambio climático. Pero hasta ahora no se conocía exactamente cuántos glaciares hay en la Tierra (211.490), ni cuántos quedarán a final de siglo.

Los cálculos que arrojan ahora apuntan a que entre 2040 y 2060 habrá lo que el estudio denomina un "pico de extinción" global de glaciares, ya que se perderán unos 3.000 cada año durante dos décadas consecutivas, un evento climático que el ser humano nunca antes ha vivido. Bajo un calentamiento de 2,7ºC, a final de siglo quedarán 43.852 glaciares (un 62% menos que hoy). Si la temperatura llega a subir 4ºC –un escenario que ahora no se contempla– solo quedarían 18.288.

Los investigadores también explicaron a la prensa que este proceso de derretimiento ya comenzó a finales del siglo XX, y que hoy en día se pierden unos 750 u 800 glaciares cada año. En España, esta semana el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE–CSIC) publicó su actualización de los principales glaciares de los Pirineos, y todos han perdido en el último año al menos un metro de espesor. El glaciar de Ossoue (Vignemale, en los Pririneos franceses) ha llegado a descender en algunos puntos 5,4 metros.

El investigador Matthias Huss confesó en la rueda de prensa que, tras décadas estudiando los glaciares en Suiza, en 2019 ascendió junto a 250 personas el de Pizol, en Suiza, para despedirse ante su inminente desaparición. "En los últimos años se han organizado por todo el mundo funerales a glaciares para despedirse de ellos, pero también para lanzar un mensaje a la humanidad de que eso es una pérdida para todos", dijo.

Solo en los Alpes de Suiza hemos perdido 1.000 glaciares en las últimas tres décadas, el 40% del total, y muchos de ellos no tenían nombre porque eran muy pequeños, de manera que apenas ha quedado constancia de su existencia. "En el Parque Nacional de Suiza, donde la naturaleza tiene un grado de protección muy alto, ya no quedan glaciares", añadió Huss.