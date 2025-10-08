El Gobierno confirma que España sufre el escenario "más extremo" de cambio climático de los que había calculado

El Ministerio de Transición Ecológica señala que el cambio climático está castigando la península con los fenómenos más extremos que habían previsto los investigadores que asesoran al Gobierno en materia ambiental. Altos cargos de este ministerio han explicado este miércoles que acaban de finalizar un informe en el que estudian el impacto del calor, las precipitaciones, los incendios y otros daños climáticos sobre la economía, la sociedad y la naturaleza, y que los resultados lanzan un aviso a toda la sociedad. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", avanzan estas fuentes.

El informe completo lo presentará la vicepresidenta Sara Aagesen el martes, pero desde su cartera adelantan que han analizado 14 sectores, entre ellos la salud humana, el agua, los bosques, la pesca y la agricultura, la industria, el turismo, el urbanismo o el medio marino, y han encontrado 141 riesgos climáticos relevantes, que les afectan más o menos según su exposición. "Evidentemente, este informe cambia de manera importante la evaluación de los riesgos que hemos hecho hasta ahora", comentan los expertos.

El estudio se publicará el martes durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebrará en Ponferrada, uno de los territorios más afectados por los incendios de este verano. El encuentro se asemejará a una COP –la cumbre anual de la ONU sobre cambio climático– a la española, ya que acudirán científicos, políticos, sindicatos, empresarios, bomberos forestales y representantes de la juventud para aportar ideas de cara al pacto de Estado que elabora el Gobierno.

El presidente del Gobierno presentó este pacto tras la ola de fuegos de este verano y por ahora tiene diez puntos centrados en transformar la gestión forestal y las infraestructuras para evitar incendios e inundaciones, mejorar la respuesta ante las emergencias y abordar el daño de las olas de calor. Aunque Transición Ecológica señala que están abiertos a incorporar más ramas a este pacto, como combatir la desinformación climática.

Desde la cartera de Sara Aagesen reconocen que queda mucho camino por recorrer porque quieren contar con el apoyo de las comunidades autónomas y del Partido Popular para que haya un consenso real detrás del acuerdo. Por ahora, estas fuentes no se atreven a poner fecha a cuándo llegará al Congreso, donde deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ahora, esperan reunirse en diciembre con las autonomías, y tendrán encuentros recurrentes con el resto de partidos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, afirma que su organización ya se ha reunido con el Gobierno para trasladar que ese acuerdo debe ser mucho más amplio que una respuesta a los incendios de este verano o a la dana de Valencia. "El pacto de Estado es vital y debe ir más allá de un acuerdo puntual y construir una arquitectura a largo plazo. España es uno de los países más afectados por la emergencia climática y todavía no se han tomado medidas efectivas", critica la activista.

Greenpeace pide, entre otras cosas, que la adaptación a los desastres naturales no deje de lado el trabajo para reducir las emisiones de CO₂. También que se aborde de manera real la financiación de este pacto de Estado introduciendo impuestos a las empresas que contaminen y se cese por completo la subvención de combustibles fósiles.

Otro de los frentes del pacto será la protección de los ciudadanos frente al calor. El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, participó en una de las últimas reuniones de sindicatos y empresarios con Transición Ecológica, e hizo hincapié en que están pasando desapercibidas decenas de fallecimientos de trabajadores. "Se están infradiagnosticado accidentes laborales por calor y esto hay que cambiarlo. El año pasado en teoría, solo murió un trabajador por calor, mientras se duplicaron las muertes generales por altas temperaturas", recuerda la sindicalista.