Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática que deje fuera la lucha partidista.

En una declaración tras visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, Sánchez ha señalado que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática.

El líder del Ejecutivo, que ha estado acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado que el pacto que propone interpela a todas las administraciones públicas, pero también a los grupos parlamentarios, a empresas, sindicatos y toda la sociedad civil.

Ha remarcado que la respuesta a los incendios que afectan a España se va dar y, después de extinguirlos y de abordar la reconstrucción, habrá que hacer una reflexión de fondo sobre una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, lo que exige ese gran pacto de Estado.

Ha añadido que España es un Estado en el que cada administración tiene su responsabilidad, a la que cada uno tiene que responder de manera coordinada, y se ha comprometido a que en septiembre se puedan tener ya las bases del pacto propuesto.

El objetivo, ha explicado Sánchez, es que se pueda ofrecer a los servidores públicos todas las capacidades no solo cuando se producen los incendios, sino antes, para responder de manera "mucho más eficaz" y con más garantías que ahora.

Sánchez ha defendido que el pacto que propone es consistente con lo que ha estado haciendo su Gobierno en los últimos ocho años, con refuerzo, por ejemplo, de las capacidades de la UME, y otras medidas, algunas legislativas, que han permitido "dar una respuesta muy rápida" a las situaciones que se están viviendo.

"En todo caso, también tenemos que ver las capacidades que tienen otras comunidades autónomas y, por supuesto, perimetrarlo en el marco de un mecanismo de Protección Civil europea", ha indicado.

Ayuda europea

Sobre este mecanismo, ha agradecido la solidaridad de países como Alemania, Francia, Italia, Eslovaquia y Holanda, en el envío de equipamientos y brigadas para lucha contra los incendios.

El presidente se ha dirigido a la población gallega para asegurar que el Gobierno de España va a hacer "todo y más" para que puedan recuperar cuanto antes la normalidad en sus vidas, poniendo a disposición de la Xunta todos los recursos y ayudando en la reconstrucción.

Ha señalado que una parte de los 500 nuevos efectivos del Ejército de Tierra que se incorporan a la lucha contra el fuego irán a esta comunidad -que ha pedido 200 efectivos militares-, donde el fuego se está cebando con la provincia de Ourense.

El presidente ha traslado sus condolencias a las familias de las personas que han fallecido por los incendios y su solidaridad con los heridos y quienes han perdido sus casas, al tiempo que ha agradecido la labor de todos los efectivos de los diferentes cuerpos y administraciones que luchan contra el fuego.

Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León Ver más

Y ha defendido que en situaciones como esta hay que actuar "codo con codo" de manera unitaria y cooperativa. "Esa siempre ha sido la filosofía del Gobierno de España, desde el primer minuto", ha dicho.

Ha señalado, por último, que quedan días complejos, ya que la meteorología no acompaña y ha solicitado a los ciudadanos que estén atentos a las recomendaciones de las autoridades porque en estos momentos "tan difíciles" hay que ser precavidos.

Después de visitar el Centro de Coordinación Operativo Contra Incendios de Ourense, el jefe del Ejecutivo se ha trasladado a Villablino (León), para conocer de primera mano la situación en esta comunidad autónoma.