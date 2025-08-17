Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Sánchez visitará este domingo el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Posteriormente el jefe del Ejecutivo se trasladará a Villablino (León), acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Pérez Mañueco, el ministro del Interior y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, ya que a medianoche del sábado las comunidades de Galicia y Castilla y León sumaban 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado.

Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas, numerosas carreteras continúan cortadas y aunque algunos incendios son controlados, otros nuevos se van declarando sin que los servicios de extinción de incendios puedan atajarlos todos.

Ayer sábado Pedro Sánchez presidió por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para abordar la evolución de los incendios.

El viernes el jefe del Ejecutivo habló por teléfono con los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Extremadura, María Guardiola; y Asturias, Adrián Barbón