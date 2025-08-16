Sin tregua en los incendios: 19 focos requieren ayuda del Estado y ya hay 23.600 evacuados

Los incendios no dan tregua en España. El Ministerio del Interior ha informado de que la oleada de fuegos deja ya más de 23.600 evacuados en distintos puntos de España mientras el calor no da tregua. Este sábado ha sido uno de los peores días de la ola de calor.

Aunque en Ávila parece que se estabiliza, otras regiones de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias siguen combatiendo unas llamas que no paran de avanzar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, donde ha sido informado de la situación de los 19 incendios activos que requieren la ayuda de medios estatales y de la incorporación a las labores de extinción de dos aviones-cisterna italianos.

Es pronto para ponderar daños, aunque el sistema Copernicus ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que, según Interior, permitirán una mejor evaluación de la situación. En cuanto a los medios que se van poniendo en marcha, este sábado estaba previsto que llegaran a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos aviones-cisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que a partir de este domingo empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

En la parte política sigue el cruce de acusaciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que las fuerzas armadas tienen bulldozer y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos, y además tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una comunidad autónoma a otra y también para transporte de material pesado. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le respondía que "todo" lo que pide con respecto al despliegue de medios de las fuerzas armadas para la extinción de incendios, "se está haciendo", pero "a él le da igual".

Por otro lado, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que el Gobierno ha dado respuesta a todos los medios solicitados por las comunidades autónomas en la lucha contra el fuego, pero ha pedido "rigor técnico" y "responsabilidad" a la hora de formular estas peticiones.

Los incendios siguen golpeando el noroeste

Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, y mientras la situación mejora en el de Molezuelas de la Carballeda, entre León y Zamora, en Cáceres preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla, que avanza hacia la ciudad de Plasencia.

Extremadura tiene previsto pedir este sábado formalmente el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para que ayuden a la región a controlar sus incendios. Aunque el fuego llegó a estar casi estabilizado, con 4.800 hectáreas quemadas, este viernes se reactivó y preocupan dos frentes en el Valle del Jerte.

Tras una noche de trabajo intenso es muy preocupante la evolución del incendio de Jarilla, que se acerca a la ciudad de Plasencia. Las labores de extinción no han podido impedir que ardieran varias casas en la urbanización Navas de la Mata, en Casar de Cáceres.

Al menos 26 incendios activos en Castilla y León

La evolución desigual de los incendios forestales, marcada por el calor, la baja humedad y sobre todo por los fuertes vientos, genera incertidumbre en Castilla y León, con 26 fuegos activos -12 de ellos de nivel 2-, entre los que preocupan los de Salamanca y León, algunos especialmente virulentos que han obligado a nuevos desalojos, mientras mejora la situación en Zamora y Ávila.

En Salamanca están muy pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas después de que en la tarde de este viernes el operativo tuviera que hacer frente a tres fuegos de nivel 2, en El Payo, San Cristóbal de los Mochuelos y La Sagrada, y a dos de nivel 1 en La Alberca y Corral de Gaciñigo. El número de personas desalojadas ronda las 2.000.

Por otro lado, en Ávila, la previsión del incendio que el viernes se declaró en El Herradón de Pinares (Ávila) y después avanzó hacia la capital es favorable y podría permitir el realojo de los vecinos de Urraca Miguel, el barrio anexionado de Ávila, en el que aún está interrumpido el suministro eléctrico.

Tras el realojo de Ojos Albos esta mañana, el director técnico de Extinción, Álvaro Gómez, ha explicado a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Mediana de Voltoya, que el incendio "se mantiene" desde la pasada noche, sin que el perímetro de 30 kilómetros haya aumentado.

El humo complica las tareas de extinción en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que Galicia vive de nuevo "un día complicado" a causa de los incendios, con la dificultad "añadida" de que el humo derivado de los focos activos impide que las bases aéreas de Ourense, más próximas a los principales fuegos, estén "inoperativas".

"Muchos medios aéreos debido al humo no van a poder operar y otros están operando desde otras bases aéreas", ha declarado Rueda desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), en Ourense, al que ha acudido para hacer un seguimiento de los incendios forestales, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

"Ya me gustaría decir lo contrario, pero hoy vuelve a ser un día complicado", ha manifestado Rueda, que ha agregado que actualmente se presentan "bastantes dificultades" en la extinción de incendios debido a unas circunstancias climatológicas "que siguen siendo muy adversas", con altas temperaturas y probabilidad de corrientes térmicas y viento "que hace que los incendios varíen repentinamente de dirección".

Rueda ha recordado que en Galicia hay aún 12 incendios activos, la mayoría concentrados en Ourense, además de uno en Agolada (Pontevedra) y otro en Muxía (A Coruña).

Alerta masiva en los teléfonos

La Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha enviado, en las últimas jornadas, diferentes alertas masivas a móviles, a través del sistema Es-Alert. Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.

También esta mañana Castilla y León, Asturias y Cantabria han utilizado por primera vez en España de forma coordinada este sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña.

Cantabria eleva el nivel de emergencia

El Gobierno de Cantabria ha elevado a situación 1 el Plan Territorial de Emergencias por la evolución de los incendios forestales activos en las fronteras de Castilla y León y Asturias. El humo de ambos flancos está afectando a la comarca de Liébana, por lo que desde el Ejecutivo se ha solicitado en un comunicado a la población que se anule cualquier actividad deportiva o recreativa y el tránsito por el Parque Nacional de Picos de Europa.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha subrayado que no hay incendios forestales activos en Cantabria y que los fuegos de las comunidades vecinas "no amenazan territorio cántabro por el momento".

"Las medidas preventivas tomadas están vinculadas a la afección de la masa de humo en las zonas altas de la comarca", ha explicado, antes de pedir prudencia a la población y seguir los consejos que emitan las instituciones para garantizar su seguridad, sobre todo la vigilancia y atención de personas con patologías respiratorias.