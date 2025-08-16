La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España

La comisaria europea de Igualdad y Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó este sábado que la Unión Europea (UE) ha desplegado en España dos aviones procedentes de Italia para ayudar a combatir los incendios forestales que azotan el país en plena ola de calor.

"Hemos enviado 2 aviones de extinción de incendios a Portugal y 2 más a España para combatir los incendios forestales", dijo Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

La ayuda llega después de que Francia enviara este jueves otros dos hidroaviones de tipo Canadair y un avión de coordinación a España en respuesta a su petición de ayuda a la UE.

Los aviones desplegados a España proceden de Italia, mientras que los que recibirá Portugal proceden de Suecia, añadió la comisaria, quien se mostró además "profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas en Portugal".

Los incendios forestales en Portugal se cobraron este sábado su primera víctima mortal, un hombre en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca) que murió mientras combatía un incendio en el lugar.

Portugal planea mantener el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno del conservador Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas.

En España la altas temperaturas de este fin de semana se presentan como un alto factor de riesgo en la lucha contra los incendios que asolan zonas del país como Galicia, Asturias, Castilla y León o Extremadura.