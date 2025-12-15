Kast gana las presidenciales en Chile y amplía el giro de Sudamérica hacia la ultraderecha

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo con contundencia el segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino. Hijo de una familia de migrantes alemanes con pasado nazi, concitó el 58,1% de los votos frente al 41,8% de la candidata de la coalición de centro-izquierda, Jannette Jara, en un proceso con sufragio obligatorio por primera vez en unas presidenciales, en el que el voto blanco y nulo se multiplicó respecto a la primera vuelta.

En su primer discurso como presidente electo, Kast, seguidor de la secta ultracatólica Schoenstatt, agradeció su victoria a Dios, al que le pidió sabiduría y templanza para un gobierno que arrancará el próximo 11 de marzo. "Nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe, que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día", afirmó.

Kast apeló a la unidad del país, prometió gobernar "para todos los chilenos", agradeció el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a la derecha tradicional y a su líder, Evelyn Mzathei, hija de un general de la junta de Pinochet, y valoró el "coraje" de su rival, para la que pidió respeto a pesar de las diferencias.

Igualmente repitió sus políticas represivas para contener la migración irregular y la violencia, pero atemperó el tono y, sobre todo, rebajó las expectativas que alimentó durante la campaña al pedir paciencia porque los cambios "no se pueden hacer en poco tiempo".

Oposición constructiva

La candidata del centro-izquierda, la comunista Jeannette Jara, prometió seguir luchando y trabajando para defender los avances progresista y de derechos que han ganado los chilenos en los últimos años y prometió hacer una oposición "propositiva y exigente".

"Seremos firmes en proteger lo logrado", subrayó la candidata, que instó a los partidos de la amplia, heterogénea e "histórica" coalición que la eligió en primarias a "mantener la unidad" para hacer frente al desafío de la ultraderecha.

"Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", dijo Jara, quien llamó a su rival para admitir su triunfo, como hizo el propio presidente de la República, el progresista Gabriel Boric, que prometió entregarle "un país en marcha" a través de "una transición ordenada" que arrancará este lunes con una reunión entre ambos en el Palacio de La Moneda.

La ceremonia de entrega del poder se celebrará el próximo 11 de marzo, fecha para la que Kast ya habrá presentado su gabinete.

Sudamérica gira hacia la extrema derecha

Nada más conocerse la noticia, Kast recibió un aluvión de felicitaciones de líderes de la ultraderecha internacional, alegres por un triunfo en Chile que agudiza el giro de Sudamérica hacia la extrema derecha, en línea con los postulados del presidente de EEUU, Donald Trump.

En nombre de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marcos Rubio, opinó que bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y expresó su disposición a trabajar estrechamente con el futuro Ejecutivo chileno.

Más efusivo fue el presiente argentino, Javier MIlei, con quien Kast dijo "compartir sueños- quien expresó su “enorme alegría” por la victoria de su “amigo” y con quien prometió trabajar juntos para que “América abrace las ideas de la libertad”.

También expresaron su deseo de colaborar y estrechar lazos los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, de Bolivia, Rodrigo Paz, Paraguay, Santiago Peña, y Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Más institucional, el presidente brasileño, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Sudamérica como una “zona de paz”.

La nota discordante la puso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Desde Europa, uno de los primeros en felicitar a Kast fue el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, quien comparte silla en la Conferencia Política de Acción Conservadora", que desde Estados Unidos vincula a partidos de extrema derecha.