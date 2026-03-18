Bustinduy se descarta para liderar el espacio a la izquierda del PSOE, que sigue buscando líder

El nombre de Pablo Bustinduy, ahora ministro de Consumo del Gobierno había sonado con fuerza para liderar el espacio a la izquierda del PSOE, como pedían algunos partidos de Sumar, pero este miércoles ha sido tajante al responder a los periodistas a su llegada al pleno del Congreso, que no cree que "ese sea el papel que yo deba asumir".

El ministro, eso sí, ha señalado que va a contribuir en todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté a la altura en las elecciones del 2027, después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, haya confirmado que no se presentará como candidata.

En los pasillos del Congreso, el portavoz de IU, Enrique Santiago, pidió una "reflexión general" para avanzar en la definición del liderazgo del movimiento que está a la izquierda del PSOE, algo que ya había sugerido también Gabriel Rufián tras las elecciones en Castilla y León cuando el espacio a la izquierda del PSOE no obtuvo ningún escaño, "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

Santiago ha asegurado que "no estamos pidiéndole a nadie nada. Lo que estamos es pidiendo una reflexión general para avanzar en definir los liderazgos que son imprescindibles", sin entrar en nombres y sin confirmar ni desmentir si han hablado con el titular de la cartera de Consumo.

Así, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho tras la sesión de control al Gobierno que "entre todas" encontrarán "a la persona adecuada" para que pueda liderar el espacio que está a la izquierda del PSOE, como era el plan que tenían y que va a seguir adelante.