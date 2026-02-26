“No seré candidata en las próximas elecciones generales de 2027”. Yolanda Díaz ha despejado su futuro y se aparta de la carrera por el liderazgo del espacio de las izquierdas. Se acabó el yolandismo. Y ahora los partidos que han relanzado Sumar se enfrentan a un nuevo proceso en el que perfilar un programa y buscar a una persona que encabece la papeleta.

La izquierda vive unos días de ebullición tras el acto la semana pasada de Gabriel Rufián (ERC) y de Emilio Delgado (Más Madrid) y el relanzamiento del espacio de Sumar a través de una precoalición electoral entre IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar. Díaz no apareció en ninguno de ellos pero los apoyó con determinación externamente. Y ahora deja el espacio libre para canalizar esa ilusión.

El movimiento de Díaz es todo un terremoto en el espacio. Da un paso al lado después de meses de cuestionamiento interno y de presiones para que no repitiera. A la vez, como reconocen varios interlocutores de esos partidos, su decisión supone “desatascar” ese ambiente de vetos que se instaló en la izquierda a raíz de las listas del 23J y dejar una pequeña rendija para que pueda haber algún tipo de entendimiento de última hora con Podemos para las generales, aunque ahora parezca imposible.

Aunque no repita como candidata, Díaz se quedará como vicepresidenta segunda en el Gobierno y como referente institucional. Los miembros del ala de Sumar en el Ejecutivo apoyan plenamente que se mantenga en esa posición a pesar de que no aspire a las generales. De hecho, indican que su papel es esencial y podrá visualizar más su valor en la coalición. “Es la mejor ministra de Trabajo de la democracia”, repiten todos los cargos del espacio.

En qué trabajan ahora los partidos de Sumar

Fuentes de los partidos trasladan que no hay intención de nombrar a un número uno de manera inmediata para la próxima papeleta de las generales. Los cuatro partidos que se conjuraron el sábado para ir juntos a esos comicios están manteniendo constantes reuniones (ha habido contactos después del acto) y destacan el buen clima existente. Pero creen que ahora no es el momento y “no se dan las condiciones” para hablar de nombres ni para fijar un calendario para ese debate.

Lo que tienen en mente en los dos próximos meses, según confiesan varios interlocutores, es celebrar actos de unidad, similares al que se produjo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid el pasado sábado, tanto en Cataluña (el ámbito político de los comunes) como en Andalucía, una comunidad clave por varias razones: es la que reparte más escaños para el Congreso, hay elecciones autonómicas previsiblemente en junio y es la tierra de Antonio Maíllo, el líder federal de IU y el candidato en esos comicios en el sur.

La pregunta que flota en el ambiente es si la marcha electoral de Díaz puede ayudar a que Podemos vuelva a juntar su camino con los otros partidos como pasó con Sumar el pasado 23J. La vicepresidenta segunda era uno de los principales obstáculos para el reencuentro y ya no estará.

Los morados no han querido comentar esta decisión, aunque mantienen su postura, a tenor de lo que han dicho algunos referentes como Pablo Echenique: “Ahora mismo, solo existe una fuerza de izquierdas estatal que tenga candidata, militancia, un nombre claro, un discurso coherente, una hoja de servicios y un programa sólido y audaz. Todo lo demás es un marasmo que no lo entienden ni los periodistas de la Corte de Madrid DF”.

En el espacio de Sumar, según señalan en privado algunos de sus dirigentes, se instala la sensación de que Podemos no tiene ninguna intención de pactar. Pero dicen que la marcha de Díaz hace que Movimiento Sumar sea un “pequeño actor más” y no debería ser un problema para un gran frente amplio. Y algunos no descartan que pueda haber un acuerdo in extremis antes de que haya que presentar candidaturas para las generales ante el clima de “emergencia democrática” que vive el país ante el escenario de un Gobierno en el que participe Santiago Abascal (Vox).

Los diferentes interlocutores señalan que todavía hay tiempo para armar la candidatura y que trabajan con el horizonte de que Pedro Sánchez, como ha reiterado, aguante hasta el final de la legislatura en julio del año que viene. “Todo es posible en este tiempo”, como señala una dirigente con mando en plaza del espacio, además de que varias fuentes destacan la importancia también de preparar los nombres para las elecciones autonómicas y municipales, que irán, si todo va según lo planeado, antes que las generales.

Quién puede sustituir a Díaz

Pero, aunque quieren evitarlo, el debate sobre los nombres y las quinielas siempre inunda todos los rincones de los círculos políticos. ¿Quién puede encabezar la candidatura? No hay nada claro ni nadie tiene el cartel de favorito. Dentro del espacio hay sectores que apuestan por una persona independiente que supere la lógica de los partidos, que pueda actuar como paraguas unitario y que represente la cara de la sociedad para frenar a la ultraderecha.

Dentro del propio Gobierno aparecen varios nombres. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, despierta el aplauso mayoritario de los partidos, aunque él siempre responde que no se va a presentar. Por parte de los comunes emerge el titular de Cultura, Ernest Urtasun, pero en los últimos días vuelve a crecer la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estuvo presente en el acto del pasado sábado. “Está jugona”, señalan en el espacio. En Más Madrid sigue como máxima referente Mónica García, aunque también dejó muy buen sabor de boca la intervención de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que presentó el relanzamiento de la coalición.

Y un nombre se repite entre varios dirigentes: Gabriel Rufián. A pesar de que el portavoz de ERC en el Congreso haya negado que se vaya a ir de su partido y de que Oriol Junqueras haya dicho no a unirse a una candidatura estatal, en sectores de Sumar manifiestan que se pueden producir movimientos tectónicos todavía. Como argumenta una fuente del espacio: “Es que a mí me piden a Gabriel los jóvenes para nuestros actos. Es un fenómeno”.

Otras miradas están puestas en Antonio Maíllo, el líder de IU que despertó grandes aplausos durante su intervención el pasado sábado. No obstante, en su entorno trasladan que él ha dado “un paso al frente” para ser el candidato en Andalucía y un paso al “lado a nivel estatal”, dónde sí jugará un papel importante orgánicamente como coordinador de esa formación.

Desde Movimiento Sumar, ahora liderado por Lara Hernández, señalan que ahora toca trabajar para ilusionar de nuevo a la gente “poco a poco, con mimo y de forma silenciosa”. Sobre las candidaturas, remarcan que ahora importa el “qué y el cómo, no el quién”. ¿Se deberían celebrar primarias o puede haber un número uno por consenso? Las fuentes consultadas responden: “Las personas que vayan a asumir el liderazgo de este espacio serán el resultado de un proceso colectivo. Movimiento Sumar quiere ensanchar este espacio lo máximo posible y las primarias son una forma de hacerlo”.