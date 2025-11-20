Urtasun insta a la Abogacía del Estado a reclamar judicialmente el archivo de Franco a su fundación

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, va a instar a la Abogacía del Estado para que reclame judicialmente el archivo de Francisco Franco que obra en poder de la fundación que lleva el nombre del dictador.

Así lo ha anunciado en una entrevista en TVE recogida por EFE, en una jornada en la que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco y el fin de la dictadura, que marcó el inicio de una transición que derivó en la democracia.

Sobre el archivo, el ministro ha subrayado que pertenece a los españoles y a los investigadores para que todo el mundo pueda documentar la "represión" que se produjo durante ese periodo y todo lo que allí hay porque "evidentemente pertenece al dominio público".

Ha asegurado que tienen un informe "claro" que dice que los archivos son de "dominio público" porque son referidos a su actividad como jefe del Estado y, por lo tanto, pertenecen a la administración.

Este informe se hizo el pasado 4 de julio para determinar en concreto el carácter público o privado de archivo y concluye que el fondo documental procede del despacho y dependencias privadas del dictador.

Sostiene que todos los documentos fueron consecuencia de las funciones públicas que desempeñó Francisco Franco y que, por lo tanto, son de carácter público.

De ahí que considere que deben ser "restituidos al Estado" y conservarse en un archivo público en virtud de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El archivo consta de 27.620 documentos que están digitalizados: se conservan unos 950 documentos de los años 30 (un 3,4% del total), 8.500 documentos de la década de los 40 (un 30,8%), 9.500 de los 50 (34,4%), 5.700 documentos de los años 60 (20,6%) y 1.040 documentos de los 70 (3,8%). Junto a ellos hay otros 2.000 sin fechar.