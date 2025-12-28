EL FUTURO DE LA LEGISLATURA
Pablo Bustinduy urge al Gobierno a reaccionar para mejorar la vida de la gente trabajadora
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de Sumar, Pablo Bustinduy, ha afirmado este domingo que es "absolutamente urgente" la reacción del PSOE, al que ha apremiado a actuar para proteger a los inquilinos.
En una entrevista publicada por El País, el ministro ha insistido en el ultimátum de Sumar para que la acción del Gobierno se note "ya" en mejoras concretas de la vida de la gente trabajadora.
Preguntado por si el Gobierno puede aguantar tras un fin de año salpicado por los casos de corrupción y de acoso en el seno del PSOE, ha sostenido que hay que reconocer que hay una crisis de confianza del electorado progresista y ha sostenido que la pregunta no es si aguanta sino para qué.
"Hace falta una reacción en profundidad que pasa por reconstruir esa confianza. Y eso se hace con agenda social", ha añadido el ministro.
"La corrupción es absolutamente intolerable, una vergüenza, y queremos que se asuman todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Con las múltiples denuncias que ha habido de acoso sexual, la respuesta y el tratamiento han sido insuficientes", ha agregado.
Para Bustinduy, se ha incidido mucho en el cambio de Gobierno que pidió Sumar y menos en el fondo. "Se entiende mucho mejor cuando planteamos que hemos exigido la prórroga de los 600.000 contratos de alquiler que vencen el año que viene", ha remarcado antes de insistir que dicha prórroga no puede esperar más.
Sobre si Sumar necesita un cambio de liderazgo, Bustinduy ha señalado que lo que se necesita es intervenir el mercado de la vivienda y sobre si hay una alternativa para el liderazgo de la formación ha apuntado que la decisión corresponderá a Yolanda Díaz, cuando la quiera tomar, y a las organizaciones políticas.
"Será un proceso democrático, pero yo bastante tengo con lo que tengo, que es mucho", ha agregado tras volver a descartarse para encabezar una candidatura.