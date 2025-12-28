La portavoz de Comuns y Sumar urge al PSOE a moverse: "Es vergonzoso que no sean más humildes"

La portavoz de Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, se ha mostrado "genuinamente preocupada" por el devenir de la legislatura española, por lo que ha llamado al PSOE a "reaccionar", al tiempo que le ha reprochado: "Es vergonzoso que no tenga una actitud más humilde".

En una entrevista con EFE, Vidal ha defendido que "hace falta aire nuevo" en el Gobierno de Pedro Sánchez y que todos los ministros estén al cien por cien ocupados en sus responsabilidades, y no en su futuro electoral como candidatos autonómicos.

Vidal ha señalado que "se nota" y "se palpa" que "hay decepción en el ambiente" y que el electorado progresista está desmovilizado. Y ha añadido que, por "falta de humildad", el PSOE no está logrando "entender y calibrar bien la situación actual".

"Es insostenible seguir así"

Vidal ha indicado que el "caldo de cultivo" actual hace que sea "insostenible seguir así", por lo que el Gobierno necesita "una revitalización". Son necesarios "cambios" y mantener "un debate sincero" entre los dos miembros de la coalición, ha subrayado.

En cuanto a los casos de acoso sexual que salpican a dirigentes socialistas, ha dicho que, si bien el machismo no afecta solo a un partido sino a toda la sociedad, el PSOE debe "tomar cartas en el asunto" para enmendar su actual "falta de credibilidad" en esta materia.

También ha instado a los socialistas a mover ficha en el ámbito de la corrupción y les ha avisado de que, tras tantos presuntos casos, la opinión pública ya no es capaz de distinguir cuándo ha existido 'lawfare' y cuándo no.

"A la izquierda le falta un revulsivo y un poco de sacudida", ha enfatizado.

"Sabemos qué pasa cuando gobierna la derecha"

Con todo, Vidal ha afirmado que el Gobierno de coalición debe "continuar" y que es conveniente que se "reedite" en la próxima legislatura, porque "ya sabemos qué pasa cuando gobierna la derecha".

"No gobiernan mejor, son gente patológicamente enferma a la que lo único que le importa es el negocio", ha denunciado, antes de afirmar que PP y Vox proponen aplicar "un darwinismo social".

Vidal ha alertado de que la ultraderecha está "desbocada" y hay "un volumen de población desubicada, desengañada y triste" que se está planteando darle su voto.

La dirigente de Comuns se ha mostrado partidaria, asimismo, de que el Gobierno presente su proyecto presupuestario aun siendo consciente de que "es muy difícil" que se apruebe.

Hacerlo así, ha subrayado, es un mandato constitucional y además permite "proyectar" el modelo de país que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.

Alaba la "generosidad" de Sumar en Extremadura

Preguntada sobre las elecciones en Extremadura, ha alabado la "responsabilidad y generosidad" de Sumar por renunciar a presentarse en esos comicios y dejar que la candidatura a la izquierda del PSOE la conformaran Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

"Muchos deberían tomar ejemplo de cómo se ha llevado esto y de cómo ha actuado Sumar", ha señalado, tras indicar que esta formación también ha sabido reconocer cuáles eran "los activos (políticos) del territorio".

Vidal ha defendido, "con humildad", que lo que sucede en Cataluña es "el ejemplo a seguir" para la izquierda, dado que Comuns siempre ha mantenido interlocución con el resto de fuerzas de este espacio político.