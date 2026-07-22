El Madrid de Ayuso contra las mujeres

Nos advertía Simone de Beauvoir que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”... e Isabel Díaz Ayuso no para de recordárnoslo.

En la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso ha abrazado los postulados de Vox hasta dejarles sin voz y sin espacio, se ha iniciado una auténtica batalla ideológica contra los derechos de las mujeres.

Solo así se entiende la aprobación de la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid, que lejos de apoyar a las familias es un auténtico ataque al derecho de las madrileñas a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Como dos noticias se entienden mejor juntas, este ataque ha venido acompañado de otro, la interrupción de la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia en nuestra Comunidad, riéndose de la justicia —y de la ciudadanía— al señalar que cumplen con las cautelares impuestas tan solo iniciando el proceso y dejándolo en pausa hasta que haya una sentencia firme.

Hoy, más que nunca, necesitamos unidad, porque ya hemos demostrado en anteriores ocasiones que juntas somos más fuertes

Es decir, incumpliendo el acuerdo vinculante del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —que en diciembre de 2024 aprobó un protocolo para regular dicho registro—, expulsando así a las madrileñas del sistema público y obligándolas a acudir a centros privados.

Proteger la maternidad es garantizar que esta sea siempre deseada y para ello se hace imperativo desarrollar la colaboración del sistema sanitario con el sistema educativo para la educación sexual en población joven desde edades tempranas, medidas para el acceso y mantenimiento de las mujeres al empleo, garantizar servicios públicos de cuidado y la educación 0-3, entre otras medidas, pero, sobre estas cuestiones, Ayuso prefiere hacer oídos sordos.

Para combatir estas políticas, compañeras —lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero también lo que viene al conjunto del Estado—, para recordar que no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos... hoy, más que nunca, necesitamos unidad, porque ya hemos demostrado en anteriores ocasiones que juntas somos más fuertes.

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Lidia Fernández Montes es secretaria de las Mujeres CCOO Madrid.