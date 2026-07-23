Zapatero tacha de "enorme invención" las acusaciones de Julio Martínez: "Siempre he respetado la legalidad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves su inocencia y ha negado cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista televisiva desde que comenzó a ser investigado por la Audiencia Nacional, Zapatero ha calificado de "enorme invención" las acusaciones formuladas por el empresario Julio Martínez Martínez, quien esta semana lo señaló ante el juez como la persona que "marcaba los pasos" para conseguir la financiación.

"Estoy convencido de mi inocencia. No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad", ha afirmado el expresidente durante una entrevista en el programa Mañaneros 360, de La 1. Zapatero ha reconocido que necesita ofrecer explicaciones ante la gravedad de la investigación, pero ha advertido de que no pretende pedir a los ciudadanos "un acto de fe".

El expresidente ha rechazado de plano la nueva versión ofrecida por Julio Martínez, amigo suyo durante años y propietario de la consultora Análisis Relevante. "Las acusaciones que hizo Julio Martínez sobre mí son una enorme invención", ha sostenido. Preguntado por si se siente traicionado, Zapatero ha evitado cuestionar personalmente al empresario y ha atribuido sus palabras a su estrategia procesal: "No entro en su estrategia de defensa".

Martínez ratificó el martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero estaba informado de los pasos dados para obtener el préstamo y que fue quien le anticipó que la ayuda sería concedida. El empresario también declaró que los honorarios acordados por la mediación ascendían aproximadamente al 1% de los 53 millones del rescate, unos 530.000 euros, aunque admitió que desconoce con qué persona del Gobierno o de la SEPI habría hablado el expresidente.

"No participé en el rescate de Plus Ultra",

Zapatero ha insistido, sin embargo, en que no tuvo ningún papel en la operación. "No participé en el rescate de Plus Ultra", ha asegurado. Según ha defendido, nunca realizó gestiones ante funcionarios, responsables gubernamentales o representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para facilitar la concesión del préstamo.

El expresidente también ha negado la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a canalizar la comisión. "Decir que creé una offshore es una invención", ha señalado, antes de añadir que atribuirle esa actuación "es como decir que quiero ir a la Luna".

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Sobre los pagos recibidos a través de Análisis Relevante, Zapatero ha reafirmado que desarrolló "un trabajo de consultoría" y asesoramiento dentro de la legalidad. "Nunca participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes", ha asegurado. También ha negado que la consultora funcionara como una sociedad pantalla para canalizar sus ingresos y ha recalcado que sus servicios fueron declarados con su nombre y apellidos.

En cuanto a las joyas, Zapatero ha defendido que fueron un regalo "personal, fruto de una amistad", aunque ha evitado revelar quién se las entregó. El expresidente ha asegurado que, "por respeto al procedimiento judicial", aclarará ante la justicia todas las circunstancias relacionadas con este asunto y ha sostenido que nunca tuvo "afán patrimonial".

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