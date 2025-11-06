Quién es 'CryptoSpain', el presunto financiador de Alvise detenido por estafar 260 millones de euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC). El conocido en redes sociales como 'CryptoSpain' ha sido detenido este jueves en el marco de esta investigación.

Al empresario que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, se le acusa de ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.

Se trata del Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU, la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y llegó a convencer a cerca de 30.000 personas para que ingresasen en el club. Para acceder a la plataforma era requisito un pago inicial de 2.000 euros, que posteriormente se recompensaría con transferencias bancarias en criptomonedas.

Quién es Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'

'CryptoSpain' ganó relevancia en redes mostrándose como un empresario contrario al Estado y a los impuestos. Con 18 años comenzó su actividad empresarial con una entidad dedicada a distintas actividades, como la venta de bisutería o como agencia de publicidad.

El pasado agosto, Romillo denunció haber sufrido un asalto en su chalé de Ciudalcampo. Según el acta de declaración, al empresario le amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron objetos de valor como diamantes, joyas y relojes de lujo. Según su testimonio, fue maniatado durante cuatro horas.

Romillo consiguió atención mediática tras presentar una denuncia contra Alvise, en la que aseguraba haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos. Esto supuso la apertura de una investigación por parte del Supremo por supuesta financiación ilegal al líder de Se Acabó La Fiesta.

Ya en 2023 la CNMV alertó de su plataforma ahora investigada, el Madeira Invest Club. Según la comisión, el club no estaba autorizado para captar inversión.

Ahora, el juez explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.