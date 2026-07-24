El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los graves incendios

El Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.

En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.

Se trata de los incendios más críticos que enfrenta el país en este momento, después de que el fuego de La Mierla (Guadalajara), que ha quemado 32.000 hectáreas y aún permanece activo, haya mostrado una evolución favorable que ha permitido volver a los primeros vecinos a algunos de los 34 municipios que han sido evacuados.

La activación de este nivel supone, además, un hecho inédito en una emergencia forestal en España. Hasta ahora, la situación operativa tres solo se había declarado una vez, durante el apagón nacional de 2025, por lo que es la primera ocasión en la que el Estado asume el mando de una crisis provocada por incendios. Además, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha activado, a solicitud de la UME, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de este viernes se celebrará una reunión preparatoria para dicho despliegue.

El Gobierno asume el control tras la petición de Ayuso

La declaración de emergencia nacional llegó después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamara públicamente al Gobierno central que activara el nivel tres del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (Infoma). A través de un mensaje publicado en redes sociales alrededor de las diez de la noche, la dirigente autonómica pidió que el Estado asumiera la dirección de la emergencia ante la dificultad de afrontar simultáneamente los tres incendios que golpean la sierra oeste madrileña.

La solicitud provocó inicialmente un desencuentro entre ambas administraciones. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuestionó que la petición estuviera suficientemente argumentada y aseguró que el Ejecutivo regional únicamente había remitido una carta breve, difundida también en las redes sociales. Martín señaló que una decisión de esta magnitud requería un informe detallado que aclarara si la Comunidad carecía de medios propios suficientes o qué otras circunstancias le impedían mantener el control de la emergencia.

Pese a esas primeras discrepancias, el Ministerio del Interior aceptó la petición apenas dos horas después y amplió la declaración a la provincia de Ávila por el avance del incendio de Burgohondo hacia territorio madrileño. El ministro Fernando Grande-Marlaska asumió así la dirección y coordinación de las actuaciones, mientras que el mando operativo quedó en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En ese momento, Marlaska se encontraba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado instalado en Cenicientos junto al consejero madrileño de Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo.

Fuentes de Interior han explicado que la decisión se ha adoptado "debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil".

Carreteras y líneas de autobús cortadas en Madrid

Según fuentes del Gobierno regional madrileño, esta comunidad vive una situación "crítica", con tres incendios de extrema gravedad "activos", sin que ninguno de ellos esté "controlado", y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de cuatro municipios: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

Varios tramos de cinco carreteras autonómicas (M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206) se encuentran cortadas al tráfico en la región madrileña a consecuencia de estos incendios y este viernes quedará suspendido temporalmente en la Comunidad de Madrid el servicio de cinco líneas interurbanas.

La Comunidad de Madrid ha movilizado nueve autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado y ha informado de que mantiene un seguimiento permanente de la situación en las residencias y centros de atención social ubicados en las zonas afectadas por los incendios.

También ha indicado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cuenta con al menos seiscientas camas hospitalarias disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación relacionadas con los incendios, y ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios para garantizar la capacidad de respuesta.

El incendio de Ávila avanza con virulencia

En Castilla y León hay diez incendios forestales activos, pero varios de ellos han evolucionado de forma favorable durante este jueves y se han rebajado los niveles de gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, y el de Castropodame (León). Sin embargo, las autoridades han mostrado su preocupación por el incendio en Burgohondo (Ávila), que avanza de forma virulenta.

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Este incendio, que se declaró el pasado miércoles, ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetros en 40 minutos.

Además de las evacuaciones, incluyendo dos campings y un núcleo de turismo rural, y el confinamiento de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, las llamas se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios más singulares de la provincia, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa y que ha sido "prácticamente arrasado".

El último día de la actual ola de calor presenta también incendios en otras zonas del país, como en La Cerollera (Teruel), y en Huelva, donde se ha dado por sofocado el fuego que se inició en un paraje de Alosno y también se ha estabilizado el que comenzó el martes en El Cerro del Andévalo y los 380 desalojados pueden volver a sus casas.