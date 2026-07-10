Del "descontrol" de Touriño al "terrorismo incendiario": la hemeroteca persigue al PP en los incendios forestales

Mientras todos los ojos están puestos en Almería, donde 12 personas han fallecido y al menos 23 permanecen desaparecidas a causa del grave incendio que se ha originado en Los Gallardos, el PP no ha desaprovechado la oportunidad de usar esta tragedia como arma arrojadiza contra el Gobierno central.

En la clausura de un curso de verano de la Universidad Complutense organizado por el propio partido, su secretario general, Miguel Tellado, ha señalado que España necesita “urgentemente un Gobierno central centrado únicamente en la gestión –porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos–” que prevenga y dé respuesta a “tragedias” como la que se está viviendo en Andalucía.

Tellado ha añadido, además, que “pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo, pensado para abordar las grandes reformas pendientes que tenemos como país, ideado para restaurar la convivencia en España después de ocho años de conflictividad política, elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que, evidentemente, agoniza”.

El presidente de los populares ha suspendido este viernes su agenda para seguir desde Madrid la evolución del incendio y permanecer en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

No es nada nuevo que el PP se ponga en contra del Gobierno de turno cuando este tipo de sucesos sacuden al país. Tampoco que cambie el discurso cuando quienes gobiernan durante una tragedia son ellos.

De culpar a la Xunta a apelar a los pirómanos

Hay que remontarse 20 años atrás y viajar a Galicia para encontrar esta ‘cara B’ del PP. Por aquel entonces, la comunidad gobernada por Emilio Pérez Touriño, vivió un ‘agosto negro’ que pocos olvidan. Galicia ardió durante 12 días, con Pontevedra como la provincia más afectada.

El desastre se saldó con la muerte de cuatro personas, una tragedia de la que se sirvió Alberto Núñez Feijóo –entonces líder de la oposición– para desgastar al bipartito formado por el PSOE y el BNG al frente de la Xunta.

A día de hoy se desconoce la cifra exacta de hectáreas arrasadas, puesto que el número varía según se pregunte a la Xunta, al CSIC o al Ministerio de Medio Ambiente. ¿La más elevada? La aportada por el Partido Popular: 175.000 hectáreas, muy lejos de las 77.000 contabilizadas por el Gobierno autonómico. Para justificar esa cifra, el PP se basó en unas imágenes por satélite de la NASA obtenidas de la página web mapasnet.com y recogidas en un informe al que respondió el entonces consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez: “Es curioso que lo diga el señor Feijóo porque cuando gobernaba el PP no se facilitaban datos”.

Superada la crisis, Feijóo cargó con dureza contra Touriño, al que acusó de haber estado “desaparecido”, y aseguró que “aquí hubo descontrol, improvisación, incompetencia y soberbia”. “Con nosotros no moría gente en los incendios y, con ellos, cuatro personas”, sentenció.

El dirigente gallego –célebre por protagonizar fotos que han quedado grabadas en las hemerotecas– conserva de aquel episodio una imagen que dio mucho de qué hablar, en la que aparece sujetando una manguera, vestido con camisa y vaqueros, junto a uno de los focos activos del incendio en Cabeza de Boi.

Pero el relato cambia cuando los incendios asolan Galicia durante los gobiernos del PP. Entonces volvió a resonar el eco de aquella frase que Feijóo pronunció en 2006 cuando, ya siendo presidente de la Xunta, otras cuatro personas perdieron la vida a causa del fuego en 2017.

"Puedo cometer errores, sin duda. Pero nunca diré que la culpa es de un partido político por estar detrás de los fuegos forestales", afirmó en el Parlamento gallego, repitiendo en varias ocasiones que “nunca” haría una acusación semejante.

Se elevan a 12 las personas fallecidas en el incendio de Almería y a 23 las no localizadas Ver más

Y si la culpa no era de ningún partido, ¿de quién era entonces? Según Feijóo, de los pirómanos. Acuñó el término “terrorismo incendiario” y anunció una batería de 30 medidas para acabar con los incendios “y con los incendiarios”.

Llama la atención que entonces España estuviera gobernada por el PP, con Mariano Rajoy al frente. De hecho, en 2018 Feijóo admitía ante Jordi Évole, en Salvados, que “las responsabilidades no se pueden eludir” y asumía todo el peso de la gestión de los incendios. “Somos el Gobierno y tenemos que dar la cara. Llevamos diez años gestionando en Galicia y son diez temporadas de incendios”, afirmó.

Nada que ver con su discurso que mantuvo el pasado verano, cuando volvió a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de “fallar en la prevención” y de estar “paralizado” y “ausente”. Unas palabras que este viernes ha vuelto a reproducir Miguel Tellado a pesar de que, igual que en 2006, 2017 y en 2025, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas.