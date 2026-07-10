“En el PP se plantean darle a Feijóo una bocina y que no hable, como Harpo Marx”, el tuitómetro de la semana

Cuando crees que ya se han dicho todas las barbaridades posibles en política, llega Núñez Feijóo y te sorprende. Esta semana, el líder del PP ha dominado la conversación en redes sociales por llamar "cáncer" al absentismo laboral. Sus declaraciones han caído como una bomba entre los usuarios de X y Bluesky que las han ridiculizado a golpe de meme. "El que estaba ausente de su trabajo fue Mazón, y el PP bien que lo defendía", argumenta @txapu.bsky.social, "El PP no va a tocar poder en 20 años", valora @Cidpedrosanchez, "PPVox a dos telediarios de proponer sacrificar al trabajador enfermo y sustituirlo por otro", ironiza @wilma78.bsky.social, “En el PP ya se plantean darle a Feijóo una bocina y que no hable, como Harpo Marx”, se mofa @donmitxel-oficial.bsky.social‬. Además, en algunos post han aprovechado para recordar el absentismo laboral que sí hay en el Congreso: "Políticos con un 50% de asistencia al Congreso y con un total de 0 días cotizados fuera del ámbito político", postea @Supertramp9713.

Ayuso apoyando a Feijóo es como el aplauso que dieron a Casado. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 9 de julio de 2026 a las 11:34

En el PP ya se plantean darle a Feijóo una bocina y que no hable, como Harpo Marx. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 8 de julio de 2026 a las 22:34

¿Qué votaron PP y V 🤮 X cuando se prohibió el despido en caso de baja médica? Pues eso, el resto de explicaciones sobra. — Bulldog punk. (@bulldog75.bsky.social) 9 de julio de 2026 a las 12:41

El que estaba ausente de su trabajo fue Mazón y el PP bien que lo defendía — Txapu (@txapu.bsky.social) 8 de julio de 2026 a las 23:15

PPVox a dos telediarios de proponer sacrificar al trabajador enfermo y sustituirlo por otro. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 8 de julio de 2026 a las 13:42

La ley de Ayuso, que considera al concebido no nacido como un miembro más de la familia a efectos administrativos y de ayudas públicas, también ha revolucionado las redes. Los críticos con esta medida reaccionaria alertan de que es una guerra contra el aborto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que familia, natalidad y libertad no son términos inocentes sino que consolidan una narrativa antiabortista. "Ayuso quiere que el concebido no nacido sea miembro de la unidad familiar y el nacido sin pediatra", por @zecpequeno.bsky.social, “Si uno junta las dos últimas propuestas de Feijóo, entiende que va a proteger al "concebido no nacido" recortando lo que cobra su madre embarazada si está de baja por una amenaza de parto prematuro”, analiza @javierpadillab.

Ayuso quiere que el concebido no nacido sea miembro de la unidad familiar y el nacido sin pediatra. — Lucas 🌹🔻🏳️‍🌈🇵🇹 (@zecpequeno.bsky.social) 9 de julio de 2026 a las 12:29

"El PP traspasando sus líneas rojas": el pacto andaluz y la ‘ley de nietos’ en los memes de la semana Ver más

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