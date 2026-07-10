Sigue la última hora del incendio de Los Gallardos (Almería)

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El incendio forestal de Los Gallardos, que habría causado de momento doce fallecidos, se propagó con enorme rapidez por la sierra almeriense. Juanfran, vecino de Bédar, ha explicado a EFE que el fuerte viento caliente provocó nuevos focos a varios kilómetros del origen.

“En dos o tres horas ya no había un foco aquí y otro allí. Era toda una lengua de fuego”, ha relatado. El vecino ha señalado que la abundancia de matorral y pinos, junto con el abandono del monte, favoreció el avance de las llamas.

La presencia de numerosas viviendas aisladas por la sierra elevó el riesgo para sus habitantes. “En casi cada montaña hay una casa y, a la que te descuidaras, te pillaba”, ha advertido.