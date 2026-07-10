Sigue la última hora del incendio de Los Gallardos (Almería)
Toda la actualidad y la última hora del incendio y de las reacciones
10:40 h
El incendio forestal de Los Gallardos, que habría causado de momento doce fallecidos, se propagó con enorme rapidez por la sierra almeriense. Juanfran, vecino de Bédar, ha explicado a EFE que el fuerte viento caliente provocó nuevos focos a varios kilómetros del origen.
“En dos o tres horas ya no había un foco aquí y otro allí. Era toda una lengua de fuego”, ha relatado. El vecino ha señalado que la abundancia de matorral y pinos, junto con el abandono del monte, favoreció el avance de las llamas.
La presencia de numerosas viviendas aisladas por la sierra elevó el riesgo para sus habitantes. “En casi cada montaña hay una casa y, a la que te descuidaras, te pillaba”, ha advertido.
10:30 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su “enorme tristeza y desolación” por las consecuencias del incendio forestal que afecta a la provincia de Almería y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas en Los Gallardos.
Sánchez también ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados. Efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan en la extinción del fuego, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ya ha sido movilizada.
El jefe del Ejecutivo ha pedido “mucha precaución” ante la evolución de las llamas.
10:20 h
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación.
Así lo ha avanzado el consejero tras explicar que los fallecimientos se produjeron después de que las víctimas decidieran buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", en lugar de seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación previstas por los servicios de emergencia.
Los servicios de emergencia han hallado a las víctimas en dos escenarios distintos. En el primero, cuatro personas perdieron la vida en el interior de un vehículo. Según los primeros indicios apuntados por el consejero serían de origen británico, una hipótesis reforzada por el hecho de que el coche siniestrado tenía el volante situado en el lado contrario.
En un segundo escenario, otras siete personas fallecieron mientras caminaban tras haber abandonado sus vehículos para buscar una vía de escape. El origen exacto de este segundo grupo de fallecidos aún está por determinar.
10:10 h
Los reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, y han expresado su pesar a las familias de las víctimas y los afectados.
"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real en un mensaje en la red social X respecto al incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos, donde ha habido once muertos y ocho heridos, según datos del balance provisional.
Los reyes trasladan también su reconocimiento y apoyo "a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación".
09:30 h
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción.
Así lo ha confirmado este viernes en la SER la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha manifestado que "la tragedia de Almería hace que estemos todos en una situación de shock".
Margarita Robles ha trasladado "toda la solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego".
09:00 h
La posible caída de un cable eléctrico parece la causa de un incendio que, debido a la topografía del terreno, ya ha calcinado unas 3.150 hectáreas y todavía sigue activo en ambos flancos.
La dirección de Emergencias, ha destacado la complejidad de la gestión sobre el terreno debido a numerosos barrancos que impiden el acceso de maquinaria pesada.
En las últimas horas, además, preocupa el flanco derecho por su potencial avance hacia zonas de cultivo, mientras que el flanco izquierdo permanece muy activo.
08:30 h
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas "todos los medios necesarios para colaborar" ante la emergencia
El presidente murciano ha trasladado su apoyo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias".
08:00 h
La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha (Almería). Según fuentes del instituto armado, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las muestras de ADN necesarias entre sus allegados.
Con esta medida, buscan lograr la identificación oficial de las víctimas mortales en el plazo más breve posible.
07:30 h
El número de fallecidos en el incendio de Los Gallardos en Almería podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay aún 19 personas que están sin localizar, según ha informado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
"Ahora mismo podríamos estar hablando de 12 fallecidos confirmados, porque hay todavía uno que está por confirmar, pero que, lamentablemente, todo parece indicar que también ha sido localizado", ha dicho Moreno en una entrevista en Canal Sur Radio.