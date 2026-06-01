Fraude, estafas y oscuros negocios: la empresa de pagos Wise en el foco de la Justicia europea

"Meet money without borders" —en español: conoce el dinero sin fronteras— ha sido uno de los eslóganes de Wise, una de las principales empresas europeas de pagos. Ese lema podría ser el sueño de cualquier organización criminal internacional. Y muchas de ellas lo cumplieron precisamente con Wise, según la Justicia belga, y sin que el departamento de cumplimiento normativo de la empresa se diera cuenta de ello.

Wise —antes llamada TransferWise— es una entidad de pago británica. La empresa fintech está especializada en cambio de divisas, pagos internacionales y cuentas multidivisa y se ha convertido en una de las grandes plataformas europeas para mover dinero entre países de forma más barata que la banca tradicional. El año pasado operó con más de 19 millones de clientes y a través de la misma se transfirieron 200.000 millones de euros.

Wise Europe, la filial de Wise que opera para la Unión Europea (UE) y tiene su sede en Bélgica, está siendo investigada por blanqueo de capitales por la Fiscalía de Bruselas, según ha confirmado esta a 11 medios de comunicación europeos, entre los que está infoLibre, coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y autores el año pasado de la investigación periodística Dirty Payments, un proyecto que analizaba el sector de los pagos bancarios y los oscuros negocios que en ocasiones se esconden tras él.

Según la Fiscalía de Bruselas y según desvela ahora esta nueva entrega de Dirty Payments, liderada por el medio belga Le Soir, "cientos de causas penales que han llegado a Bélgica" están relacionadas con cuentas o transacciones hechas a través Wise Europe. Esta información ha llegado a la Justicia belga a través de solicitudes de asistencia judicial de otros países, que representaban en total "más de 500 millones de transacciones sospechosas" hechas a través de la plataforma financiera.

Las autoridades judiciales españolas y de otros 30 Estados europeos han comunicado a los magistrados belgas multitud de transacciones y cuentas bancarias de presuntos delincuentes que operaban en Wise Europe y estaban vinculadas a casos de fraude, estafas, corrupción, casinos ilegales, tráfico de drogas o incluso trata de personas. Algunos de esos casos, además, están relacionados con poderosas organizaciones criminales, según ha podido comprobar la investigación de EIC.

Las autoridades de los países europeos realizaban esas comunicaciones a la Justicia belga en el marco de sus propias investigaciones nacionales. La intención de ese tipo de solicitudes es pedir información, sobre las cuentas y transacciones, o directamente medidas de cooperación internacional, como la congelación de cuentas. Tras esos cientos de solicitudes de asistencia judicial, las autoridades belgas han abierto una investigación judicial por blanqueo de capitales, que arrancó en 2025, y de la que se encargan los servicios centrales de la Policía Judicial Federal del país.

El asunto, además, está preocupando a autoridades judiciales de toda Europa. Henric Fagher, fiscal jefe de la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos, ha explicado a EIC que están acostumbrados a ver en sus investigaciones cómo delincuentes utilizan Wise para el blanqueo de capitales y alerta sobre los riesgos de las nuevas entidades bancarias que operan únicamente online. "Registrarse como cliente es rápido y sencillo, a menudo de forma más anónima que en un gran banco convencional. El cliente puede enviar una foto de carné de otra persona o mantener su identidad en secreto de otras formas. No hay reuniones presenciales; a veces, las empresas ni siquiera tienen oficina. Las transacciones pueden realizarse rápidamente, y con la misma rapidez se puede cerrar la cuenta", detalla.

El Servicio del Defensor del Pueblo Financiero de Reino Unido también ha alertado en algunas de sus resoluciones sobre mala praxis por parte de Wise. El año pasado obligó a la empresa a devolver parte de las transacciones que había realizado un ciudadano a una estafa de criptomonedas. En su resolución, el Financial Ombudsman Service resolvió que Wise no actuó de forma justa y razonable al permitir pagos de alto riesgo sin una intervención adecuada contra el fraude y sin preocuparse en defender los intereses de su cliente.

Cuentas "con fines delictivos", también de españoles

La investigación llevada a cabo por infoLibre y el resto de socios de EIC ha identificado varias docenas de esas investigaciones judiciales nacionales realizadas en diversos países europeos y relacionadas con Wise, entre ellas más de 30 en España.

La Fiscalía de Bruselas reprocha a la empresa fintech que se "utilizan cuentas de Wise con fines delictivos" y apunta a "indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales", concretamente por no "identificar al cliente y sus actividades".

A diferencia de otras entidades de pago —como la empresa francesa Worldline, la principal señalada en la investigación Dirty Payments y que también era utilizada por delincuentes y negocios turbios—, Wise permite a particulares y empresas abrir cuentas bancarias y obtener una tarjeta de débito, al igual que un banco tradicional —mientras en Worldline y otras compañías similares solo pueden, al menos supuestamente, operar negocios y comercios—.

Esos servicios que ofrece Wise, además de ser más baratos que la banca tradicional y realizarse completamente por internet, han permitido que la plataforma sea utilizada por decenas de negocios oscuros, al igual que pasaba con Worldline. Según ha podido saber infoLibre, existen también casos protagonizados por ciudadanos españoles o que han tenido lugar en nuestro país.

Un ejemplo de ello es la macroestafa de criptomonedas FX Winning, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este medio, se trata de un caso de estafa piramidal y blanqueo de capitales a través de una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que, en realidad, no era tal cosa. Los impulsores de la estafa atraían a clientes prometiéndoles altas rentabilidades por invertir en criptomonedas pero en lugar de invertir se quedaban ese dinero. Crearon una estafa piramidal o esquema ponzi, que acabó saltando por los aires en 2023.

La trama estaba liderada presuntamente por David Merino Quintana. Una vez esta operativa ya había sido descubierta y se empezaba a hablar de ella en prensa, la Guardia Civil cree que Merino siguió pagando a algunos de sus colaboradores. De hecho, según el informe de la UCO, el presunto estafador realizó desde una cuenta de Revolut distintos pagos a otros dos implicados en la trama y estos utilizaron sendas cuentas en Wise para recibirlo. La Audiencia Nacional solicitó a la Justicia belga que congelara esas dos cuentas, según se ha podido saber gracias a esta nueva entrega de Dirty Payments.

La Justicia española ha pedido a la belga la congelación de cuentas en Wise de otros estafadores o personas relacionadas con delitos de fraude, blanqueo u organización criminal y que han operado en nuestro país. De hecho, las autoridades españolas han llegado a solicitar a Bélgica que se realizara la investigación bancaria de personas que operaban con la entidad y estaban vinculadas a presuntas tramas de trata de personas.

Una investigación a punto de terminar

La investigación por blanqueo de capitales contra Wise Europe está "llegando a su fin" y la Fiscalía de Bruselas está "ultimando su citación directa ante el tribunal penal y transmitiendo los resultados de su investigación al Banco Nacional de Bélgica", según explica la propia Fiscalía a EIC.

Wise cuenta con una licencia belga que obtuvo en 2018 con la intención de poder seguir operando en el mercado único europeo tras el Brexit. El caso es probable que vaya a los tribunales, pero también podría acabar con un acuerdo con la Fiscalía —antes o después de una posible remisión al tribunal penal—, un mecanismo de la legislación belga que permite, a cambio del pago de una suma de dinero negociada entre la Fiscalía y la empresa sospechosa, el archivo del procedimiento sin admisión de culpa.

"La lucha contra la delincuencia financiera es un reto que afecta a todo el sector y que Wise se toma muy en serio como entidad financiera con más de 80 licencias regulatorias en todo el mundo, lo que nos permite prestar servicio a más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo y procesar alrededor de 4,7 millones de transacciones al día. Actualmente estamos colaborando con la Fiscalía de Bruselas para responder a las consultas sobre nuestra actividad, tal y como hacemos habitualmente con los organismos reguladores y las autoridades policiales" ha respondido la empresa a las preguntas de infoLibre y el resto de medios socios de EIC.

La fintech, eso sí, no ha valorado los casos concretos que EIC le ha planteado, como el de la macroestafa FX Winning, y se escuda en que "Wise Europe tiene su sede en Bélgica y desde ahí presta servicios a más de 25 países del Espacio Económico Europeo (EEE) a través del sistema de pasaporte de la UE para servicios financieros. Por consiguiente, las solicitudes de las fuerzas del orden procedentes de todo el EEE se dirigen actualmente a Bélgica". "Al igual que cualquier institución financiera, nos enfrentamos a la realidad de que cada vez hay más delincuentes sofisticados que intentan aprovecharse de nuestra plataforma, e invertimos continuamente en sistemas tecnológicos para adelantarnos a las amenazas en constante evolución", añade la empresa.

Multa tras multa

La investigación por blanqueo de capitales puede resultar especialmente incómoda para la empresa en este momento, ya que Wise ha salido a bolsa en el Nasdaq estadounidense este mes de mayo. Además, la financiera mantiene también su cotización en Londres como mercado secundario. ¿Ha informado Wise a los responsables del Nasdaq sobre la investigación penal en curso que está teniendo lugar en Bélgica? La empresa tampoco ha respondido a esa pregunta concreta que le ha hecho llegar EIC.

En cualquier caso, no es la primera vez que Wise se ve afectada por deficiencias normativas. En 2021, el Banco Nacional de Bélgica (NBB) llevó a cabo una auditoría rutinaria de Wise Europe tras el Brexit y, posteriormente, impuso un proceso de rectificación a la filial europea: la investigación administrativa reveló que Wise Europe carecía de pruebas de residencia de cientos de miles de clientes, según reveló el Financial Times.

Para conservar su licencia belga y tratar de evitar una multa, Wise tuvo que solicitar a sus clientes una prueba de domicilio en un plazo de unas semanas y congelar los activos de aquellos que no pudieran proporcionar la documentación requerida.

Además, la empresa ya ha tenido problemas por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. El año pasado, la filial estadounidense de Wise pagó una multa administrativa de 4,2 millones de dólares —unos 3,7 millones de euros— por ese motivo.

En 2022, fue la autoridad reguladora de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, la que impuso a la filial local de Wise una multa de 360.000 dólares por el mismo motivo. La investigación señalaba, ya entonces, fallos en el análisis de los riesgos planteados por determinados clientes. Wise reconoció los hechos.

Por su parte, el regulador financiero británico impuso en 2024 una multa personal de 350.000 libras —algo más de 400.000 euros— a Kristo Käärmann, el CEO de Wise y uno de los dos cofundadores de la empresa, por incumplir sus obligaciones fiscales. En 2021, el multimillonario ya había recibido otra multa fiscal de un importe similar.