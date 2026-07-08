La izquierda se levanta contra el plan de Feijóo sobre las bajas en un clima ya preelectoral

Movimiento sísmico político. De los que se sienten en la calle. El cuestionamiento de Alberto Núñez Feijóo de las bajas laborales ha removido todo el panorama en un momento clave en el que el ambiente preelectoral se ha instalado en el país. Unas declaraciones del líder del Partido Popular que enseñan el camino de su plan económico neoliberal y en contra de la actual reforma laboral.

Feijóo, que siempre evita concretar propuestas económicas de cara a su futuro programa electoral, levantó el martes una enorme polvareda llamando “cáncer” al absentismo laboral y ligándolo a los procesos de baja, que en España están regulados bajo el criterio de los médicos de la sanidad pública. Unas declaraciones con un impacto similar a sus mentiras sobre las pensiones a escasos días de las elecciones del 23J, en una entrevista en TVE con Silvia Intxaurrondo.

El líder del PP, al rebufo de las reclamaciones de la patronal, ha puesto en el centro del debate el retroceso de los derechos laborales como uno de los grandes ejes económicos para los próximos comicios. Y el Gobierno, los partidos de izquierdas y los sindicatos han salido en tromba contra el expresidente de la Xunta para confrontar modelos económicos y, sobre todo, señalar lo que puede venir si se materializa un Ejecutivo de coalición entre los populares y la ultraderecha el próximo año.

De esta manera, también los partidos progresistas quieren centrar el debate en el modelo económico y social en un momento en el que la agenda política está marcada principalmente por las noticias de tribunales y los diferentes casos de corrupción ligados a los socialistas.

El modelo de la izquierda

Un debate de política económica que se produce, además, con todo el mundo político mirando al futuro proyecto de Presupuestos Generales, que marcará el posible adelanto electoral después de que Pedro Sánchez apuntara que pondrá las urnas si no logra sacar adelante las cuentas.

Este proyecto, que ahora mismo no tiene asegurados los votos, supone para el Gobierno plantear su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones. Y el mensaje es claro y rotundo: unas cuentas expansivas con un fuerte componente social. El Consejo de Ministros aprobó este martes el mayor techo de gasto de la historia con la idea de reforzar el estado del bienestar.

El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al ejercicio anterior y permitirá reforzar las políticas de vivienda, becas, dependencia, investigación y lucha contra la violencia machista, según avanzó el ministro de Hacienda, Arcadi España. Además, fuentes del Gobierno señalan que una de las principales bazas de cara a la batalla en las urnas será el crecimiento económico de España, que sirve de palanca también para los servicios sociales frente a la austeridad de las derechas. “En esta legislatura hemos roto el paradigma de que la derecha supuestamente se maneja mejor en el terreno económico”, reflexiona un miembro del Consejo de Ministros.

Vuelve el debate político de fondo

El Gobierno cree que las palabras de Feijóo sirven para devolver al centro de la discusión pública la confrontación de dos modelos económicos. Y ahí se ve fuerte para poder despertar a los progresistas que ahora mismo están alicaídos y que serán la clave para decantar la balanza en 2027.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto al frente en la ofensiva contra las palabras de Núñez Feijóo y su puerta abierta a recortar derechos laborales. El jefe del Ejecutivo le dio la máxima importancia al asunto durante su rueda de prensa en Ankara (Turquía), donde se ha celebrado la cumbre de la OTAN.

Para el socialista, es “absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer”. Remarcó el presidente que el PP, junto a Vox, solo propone “recortes y cercenar derechos”. Asimismo, el socialista avisó de que Feijóo está poniendo en cuestión “conquistas sociales”, además de recordar que ha costado más de una década dar respuesta a las reformas ultraliberales implantadas durante la época de Mariano Rajoy.

“Ahora dice que quizá no se habían comunicado muy bien. Todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Llueve sobre mojado”, apostilló el jefe del Ejecutivo, que ha hecho de la materia laboral, bajo el mando de Yolanda Díaz, una de las señas de identidad de la coalición progresista durante estos años.

Desde el ala de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló sobre las palabras de Feijóo: "Son desafortunadas de principio a fin, empezando por equiparar las bajas a la palabra cáncer, una enfermedad. Y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos".

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"O sea que si está hablando de fraude, está hablando de fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas", apostilló García.

Los sindicatos también pusieron pie en pared ante las palabras de Feijóo. Pepe Álvarez (UGT) acusó al presidente del PP de "sumarse a una situación de bulos, de mentiras y de engaños" al mezclar las faltas injustificadas al trabajo con las bajas médicas por incapacidad temporal. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo tachó de “despropósito” la declaración de Feijóo y acusó al PP de “demonizar” a los trabajadores: “Las personas que están de baja en España sufren una enfermedad”.

El Partido Popular, consciente de que este tema es muy sensible y afecta principalmente a la clase trabajadora a la que quiere llegar para ganar las elecciones, se envuelve durante estas horas en la idea matizada de que Feijóo hablaba de “fraude” y no de bajas laborales. Asimismo, tratan de capear la crisis diciendo que todo se debe a la manipulación de Sánchez para tapar sus “cloacas”. El líder del PP, por su parte, guardó silencio y dedicó la jornada a vivir los sanfermines en Pamplona.