Te explicamos las declaraciones de Feijóo y los datos de las pensiones en 2012, 2013 y 2017

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo, ha dicho este lunes en el programa La Hora de la 1 de TVE que los populares “siempre” han “revalorizado” las pensiones “conforme al Índice de Precios al Consumo”, una afirmación que él mismo ha decidido después “aclarar" en Twitter para decir que “el PP subió las pensiones cada año y el PSOE no”.

“Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme el IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por lo tanto, siempre lo hemos hecho y yo en el Senado”, ha dicho Feijóo durante la entrevista en TVE. Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa, le ha respondido que esa afirmación no era "correcta" y Feijóo ha vuelto a señalar en que era “absolutamente correcto”.

La periodista ha indicado que los populares no subieron las pensiones conforme al IPC “ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017” y el líder del PP ha insistido en que “siempre” han subido las pensiones “conforme al IPC". "No sé de dónde saca usted eso... Revise usted esos datos, ha señalado Feijóo a la entrevistadora. "Como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que le digo y si estoy equivocado le pido disculpas y si es usted espero que lo digan en este programa" -ha incidido- "porque, le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo del 0,25, la revalorizó un cuarto de punto”.

Después, el líder del PP ha matizado sus palabras en un mensaje de Twitter. "Como comprometí, aclaro: Reitero que el PP nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez", ha señalado, para después afirmar que su partido "las subió cada año y el PSOE no". En esta ocasión, Feijóo no ha hecho mención al IPC. "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría".

En VerificaRTVE te explicamos los datos de las pensiones de 2012, 2013 y 2017, años en los que, al contrario de lo que ha dicho Feijóo, las pensiones no se revalorizaron conforme al IPC.

Y antes de empezar, conviene tener en cuenta dos datos:

1. Las pensiones en los años 2012 y 2013 se revalorizaron de acuerdo con la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que establecía en su artículo 48 que la variación se calcula en función del IPC “previsto” para cada año. En el caso de que el IPC “acumulado”, que mide la variación de noviembre del año anterior a noviembre del año en curso, sea mayor que el previsto, las pensiones se “actualizarán” según ese dato y de acuerdo con lo que fijen los Presupuestos Generales.

2. La inflación media anual, que es el dato de cuánto han subido de media los precios en un año y que permite al ciudadano comparar si las pensiones han subido parejas o no a esa cifra.

Los datos del IPC y las subidas en 2012

Las pensiones no se revalorizaron conforme al IPC en el año 2012: subieron un 1% y el IPC fue del 2,9% en la variación interanual de noviembre y el 2,4% para la inflación media. El 30 de diciembre de 2011 “el Gobierno aprobó el incremento de un 1% de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012” de acuerdo con el IPC previsto para ese año, tal y como te explicamos en RTVE. El IPC de noviembre de 2012, el que se toma como referencia para revalorizar las pensiones, fue del 2,9%. En enero de 2013, los pensionistas deberían haber recibido una paga compensatoria por los 1,9 puntos de poder adquisitivo que habían perdido en 2012, pero la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el Ejecutivo no podía “hacer frente a la actualización” por el estado de las cuentas públicas.

Los datos de IPC y de la subida de pensiones en 2013

En 2013 las pensiones no subieron conforme al IPC. Si se tiene en cuenta el dato interanual de noviembre, que fue de un 0,2%, se incrementaron por encima; y si se toma como referencia la inflación media anual, que fue del 1,4%, quedó por debajo puesto que fue el aumento de las pensiones fue del 1%. Ese porcentaje tiene su origen en la previsión de IPC que manejaba el Ejecutivo a finales de 2012. En noviembre de 2012, el Gobierno anunció para 2013 una subida del 2% para las pensiones más bajas y para el resto un incremento del 1%. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, por el que “las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas” se incrementan “en 2013 un 1% tomando como referencia la cuantía legalmente establecida a 31 de diciembre de 2012”. En el caso de las pensiones que no superaran los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en el cómputo anual, se incrementaron en el 2%. Entonces, no hubo compensación porque el IPC de noviembre de 2013 fue del 0,2%, una cifra inferior a la subida de las pensiones, que fue del 1%.

Un mes más tarde, en diciembre de 2013, el BOE recogió la reforma de las pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy que desvinculaba la revalorización de las pensiones del IPC, como te contamos en RTVE. Con esta reforma, el Índice de Revalorización sustituyó al IPC como el índice para la subida de las pensiones cada año desde 2014.

Los datos del IPC y la subida de pensiones en 2017

En el año 2017 las pensiones no se revalorizaron conforme al IPC, subieron un 0,25% y el IPC de noviembre ese año fue del 1,7% y la inflación media anual fue del 2%. En 2016, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció una revalorización de las pensiones del 0,25% para 2017, el mínimo legal establecido, tal y como te explicamos en RTVE.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.