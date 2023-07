La Asociación de la Prensa denuncia los ataques del PP a TVE tras la entrevista de Intxaurrondo a Feijóo

10:44 h

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puntualizado este martes la falsedad sobre la revalorización de las pensiones que dijo este ayer lunes en el programa La Hora de La 1, en TVE. . "La inexactitud que cometí fue que hubo años en los que no se actualizaron conforme al IPC", ha dicho Feijóo durante una entrevista en Espejo Público, en Antena 3, argumentando que ese error no es una "mentira".

"La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira (…) y si digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud, y además la rectifico porque creo que es bueno", ha argumentado.

Feijóo ha aprovechado para garantizar que si gobierna mantendrá la subida de las pensiones del actual gobierno de PSOE y Podemos, que igualaron este año la prestación para jubilados al encarecimiento de la vida. "Me sentaré con los agentes sociales y buscaré dos cosas: la actualización conforme al IPC y la sostenibilidad de las pensiones en el corto, en el medio y en el largo plazo", ha dicho el presidente del PP. El candidato a la Presidencia también ha señalado que el sistema de pensiones debe ser revisado: "Hay tensiones en la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo".