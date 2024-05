Preparándose para los exámenes (y la intervención policial): la acampada por Palestina resiste en Madrid

Han pasado casi 48 horas desde la primera movilización frente al vicerrectorado y el inicio de la acampada en la Universidad Complutense de Madrid. Las tiendas y las banderas palestinas siguen en pie frente al Edificio de Estudiantes y muchos viandantes se sorprenden al llegar a la Facultad. “¿Qué hacen aquí acampados?”, se preguntan dos señoras al salir del metro de Ciudad Universitaria. Otra mujer opta por explicarle a un niño el motivo de la protesta. “Son estudiantes y están acampados contra la guerra”, le comenta mientras el niño se queda mirando a las tiendas.

La noche ha sido fría y se han acusado las bajas temperaturas por la falta de preparación. Carlota Miguez, estudiante de máster en la Complutense, confiesa que ha pasado bastante frío, a pesar de que la organización le facilitó una tienda. La joven, que ha dormido sin mantas, aclara “que esto no es nada comparado con lo que está pasando en Gaza”.

Algunos universitarios, ajenos a la protesta, llegan a la universidad y se acercan al punto de información. Carlos, portavoz de la acampada y estudiante de Filosofía, explica a infoLibre que “han venido muchos de fuera de las organizaciones al verlo en las noticias”. El portavoz también señala que se están preparado para el día a día y para una posible intervención policial. Desde ayer, los universitarios se reúnen en una asamblea diaria en la que se dividen las tareas y las horas de voluntariado.

La compra de la comida y el agua, la organización de los talleres y el acopio de tiendas y mantas corren a cargo del Bloque Interuniversitario por Palestina. Esta agrupación reúne a alumnos de la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.

Protocolos y talleres contra la intervención policial

Frente al punto de información, unos 20 jóvenes se tumban en el suelo y se intentan levantar a la fuerza entre ellos. Beatriz, alumna de máster en la Universidad Carlos III, explica que se trata de un taller de resistencia pacífica para combatir las posibles intervenciones judiciales. Además de cómo se deben sentar y agarrarse entre ellos, explican qué deberían realizar en caso de detención.

Los estudiantes reiteran que están preparados para hacer frente a unas actuaciones policiales como las ocurridas en Estados Unidos o en la Universidad de la Sorbona en París. Aunque se encuentran en alerta, la agrupación está en contacto con la Universidad Complutense, que ha trasladado que no van a denunciar la protesta.

La irritación aumenta cuando se les pregunta por las acusaciones realizadas por algunos miembros del Partido Popular. El portavoz de los populares, Borja Semper, acusó este martes a los estudiantes de "estar en contra de Israel y a favor de Hamás". En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, exigió este lunes a los rectores que dejaran la política "fuera de las aulas" respecto a la masacre de Gaza.

Convenios universidades españolas Israel empresas Ver más

Daniel De la Fuente, alumno de Historia y Filología Clásica, critica que "Ayuso es una hipócrita y una demagoga y cuando dice que no quiere política en los campus universitarios está mintiendo. Yo entro a la web de la Complutense y me encuentro con la iniciativa 'Universidad con Ucrania'. ¿Eso no es política?".

Zonas para el estudio y tutorías

Además de la zona de acampada y talleres, los jóvenes pueden continuar con su vida académica si lo necesitan. En unas mesas cercanas a las tiendas, Guillermo Sáez, estudiante de máster en la Complutense, trabaja con su ordenador y señala que no ha recibido apoyo por parte de sus profesores. "El ritmo constante de trabajos y exámenes no nos permite estar centrados al cien por cien en la movilización, detalla Sáez.

Otros profesores, que forman parte de la Red Interuniversitaria de Solidaridad con Palestina, han decidido implicarse con los alumnos. Además de la mesas en las que se concentran los jóvenes, hay otro espacio reservado para que los investigadores y docentes ofrezcan tutorías a los estudiantes. Profesores de Filología, Relaciones Internacionales, Historia, etc. esperan a que llegue algún alumno en busca de ayuda mientras realizan reuniones por videollamada.