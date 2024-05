Bustinduy pide a empresas españolas en Israel medidas para no contribuir al "genocidio" en Gaza

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de "genocidio". Para ello, según ha informado su departamento en un comunicado y recoge Europa Press, este mismo miércoles ha comenzado a enviar cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel con vistas a garantizar que estas no contribuyen a "las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina".

En ellas, las emplaza a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales, incluyendo las consultas a expertos en Derechos Humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas.

Asimismo, Bustinduy insta a las empresas españolas a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en Gaza y Cisjordania.

El ministro también quiere conocer los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo palestino.

Según puntualiza su departamento, "se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU".

Argumentos para justificar la petición

Como argumento, Bustinduy recuerda en la misiva que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza, así como las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que han puesto de manifiesto que los asentamientos israelíes en Cisjordania suponen una grave vulneración del Derecho Internacional.

Una de estas últimas resoluciones, según recuerda el Ministerio en su comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los Derechos Humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Estos principios, añade, determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de Derechos Humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor. Además, recuerda que dichos principios están recogidos en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017.

También se recogen en las obligaciones que contempla la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que tiene ser traspuesta en el plazo máximo de dos años a la legislación española. En ella, se estipula la necesidad garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los Derechos Humanos.

Por último, explica el Ministerio de Derechos Sociales, la petición de Bustinduy también responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, le trasladó en la reciente reunión que mantuvieron sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso.

Exteriores replica a Bustinduy que Israel es "un Estado amigo"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha defendido este miércoles que Israel es un "Estado amigo de España" después de la carta de Bustinduy y de la que no estaba al tanto el departamento que encabeza José Manuel Albares. "Es la primera noticia que tenemos de esa carta", han trasladado fuentes diplomáticas a Europa Press, después de que se haya conocido la misiva de Bustinduy en la que pide a las empresas españolas con intereses en Israel que le informen de las medidas que están adoptando para garantizar que no contribuyen con sus actividades al "genocidio" en Gaza.

En Exteriores no comparten los argumentos del Ministerio de Derechos Sociales. "No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'", han incidido las fuentes consultadas, que han enfatizado en que el Ejecutivo tiene una posición "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español".

Cuerpo asegura "no haber visto" la carta de Bustinduy a empresas españolas en Israel

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido no haber visto "el comunicado" de Bustinduy. "No he visto el comunicado en concreto... pero bueno, en general, creo que tenemos muy claro desde el Gobierno nuestra visión con respecto a la situación en Gaza y a la importancia del mantenimiento de los derechos humanitarios en la zona", ha remarcado el titular de Economía en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar un acto de la AmCham Spain.

En este sentido, Carlos Cuerpo ha recordado que España está defendiendo este mantenimiento de los derechos humanos en la zona "a nivel internacional", no solo para que haya un alto al fuego, sino para que cesen "toda esa violencia y pueda haber una situación de paz en la zona".