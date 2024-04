Sánchez reformará el CGPJ aunque el PP "continúe con el secuestro": "Lo vamos a llevar a efecto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en una entrevista en Cadena Ser que la responsabilidad del Gobierno será "renovar el Poder Judicial" después de cinco años bloqueada, a pesar de la mediación de la Comisión Europea. Aunque ha reconocido que por ahora no hay perspectiva de solución, el líder del Ejecutivo ha defendido que se aceptó la mediación de la UE pero que, si "el PP continúa con el secuestro", el Parlamento "necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable". "La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto", ha sostenido sin entrar en más detalles.

Sánchez también ha afirmado que ha sido víctima de lawfare, es decir de guerra sucia judicial cuando estaba en la oposición cuando su entorno familiar fue objeto de "espionaje" por parte de la llamada policía patriótica en el año 2014, según ha indicado, aunque en todo caso dice que esas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y por tanto sigue confiando en la Justicia.

"¿He sufrido lawfare en el pasado? Sin duda alguna", ha explicado Sánchez al día siguiente de que anunciara que continuaba como presidente del Gobierno después de cinco días pensando si dimitía. Sánchez considera que a partir de ahora tiene que haber un "punto y aparte" en cuanto a la "regeneración democrática" y se ha quejado de que lleva una década sufriendo una campaña de acoso y derribo junto a su mujer, Begoña Gómez.

El presidente señala por tanto que ha sufrido lawfare y se refiere a unos audios publicados recientemente en los que el comisario José Manuel Villarejo y el entonces número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Francisco Martínez hablan sobre el suegro de Sánchez y sus negocios. "Yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada policía patriótica del señor Rajoy en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del PSOE", ha indicado Sánchez, que sin embargo considera que esas prácticas terminaron cuando él llegó a la Presidencia del Gobierno en el año 2018.

Respecto a si considera que existe lawfare en el caso que afecta a su mujer y que ha desencadenado la última crisis y el retiro de Sánchez de la vida pública durante cinco días dice. "Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España".

Preguntado por la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, Sánchez rechazado que tenga que dar ninguna explicación: "Me tendrán que decir de qué se le acusa". Cuando le han señalado que la denuncia es por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha replicado: "¿Pero en base a qué?, a información no contrastada como ha dicho ayer el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que dice que no tiene que ser llamada ni como testigo", ha subrayado.

Por otro lado, Sánchez se ha mostrado dispuesto a abrir un debate sobre la regulación de la figura y la actividad de las parejas de los presidentes del Gobierno aunque rechaza el modo en que se está abordando. "Yo puedo estar de acuerdo en eso, es un debate que podemos a lo mejor abrir, pero me parece injusto que se abra en base a bulos y a desinformación", sostiene.

En todo caso considera un error personalizar en él y su mujer el debate que ha abierto sobre la regeneración democrática porque considera que afecta a lo que "representa". En este sentido insiste en que PP y Vox no aceptaron el resultado electoral de las generales del 23 de julio y por tanto han activado "la maquinaria del fango" siguiendo las directrices del expresidente del Gobierno, José María Aznar que dijo "quien pueda hacer que haga".

Sánchez asegura estar con ánimo para completar la legislatura y seguir "lo que quieran los españoles con su voto"

Sánchez también ha asegurado que tras los cinco días de reflexión que se ha dado para decidir si dimitir está con ánimo no solo para completar los tres años que quedan de legislatura sino para continuar en la siguiente, zanjando así por ahora cualquier debate sobre su sucesor al frente del PSOE. "Desde luego el proyecto del PSOE trasciende a mi persona", ha señalado, tras ser preguntado si entre sus planes para la regeneración democrática que quiere llevar ahora a cabo figura abrir el debate sucesorio en su partido.

Sin embargo, a renglón seguido, ha sostenido que el compromiso que ha adquirido tras este periodo de reflexión de "de liderar, que no monopolizar" el debate de regenerar, mejorar y defender la democracia "no es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que nos queda de legislatura".

Dicho esto, ha asegurado que está "con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto". "Desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable y el líder del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicciones e ideas de transformación para mi país lo voy a hacer", ha recalcado.

Sobre la financiación a "pseudomedios": "¿Se cumple la ley de publicidad institucional en todas las administraciones? No lo sé"

Sánchez considera que debe haber más transparencia respecto a quién está detrás de la financiación de los medios digitales, ha insistido en señalar que muchos son solo "pseudomedios o páginas web" que lanzan bulos y también ha apuntado a la Ley de Publicidad Institucional al poner en duda que algunas administraciones la cumplan.

A raíz de las informaciones periodísticas que han aparecido en los últimos tiempos sobre su mujer Begoña Gómez y la denuncia contra ella presentada por la organización Manos Limpias y admitida a trámite por un juez, Sánchez denunció una campaña de acoso y derribo que a su juicio ambos reciben y que se remonta a diez años atrás.

Aunque por el momento no ha puesto sobre la mesa medidas concretas para afrontar el problema que señala, ha puesto el foco en la financiación de lo que considera pseudomedios, digitales o páginas web que a su juicio esparcen bulos. En esta entrevista, el jefe del Ejecutivo ha deslizado que en este momento no se conoce quién financia esos digitales, y desliza que hay administraciones públicas que no cumplen la Ley de Publicidad Institucional.

En la misma línea, en otra entrevista concedida este lunes en TVE, señaló que esos digitales a los que se refiere están sostenidos por "determinadas empresas" y financiados por gobiernos autonómicos y locales del PP y Vox. Al ser interrogado sobre qué medidas se pueden aplicar para evitar los bulos y la desinformación, Sánchez dice: "Existe una Ley de Publicidad Institucional. ¿Se cumple por parte de todas las administraciones?, no lo sé". En esta misma línea, en otro momento de la entrevista Sánchez señala: "¿Tienen transparencia estos medios, vamos a llamarlos digitales o estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia? Son preguntas que es muy importante responder", ha remarcado.

En todo caso, Sánchez ha insistido en que el quiere liderar este debate y ponerlo encima de la mesa pero no pretende "monopolizarlo" y admite que no tiene todas las respuestas para acabar con el problema de los bulos. Dice que para llevar a cabo medidas necesitará al Parlamento, y también a los propios medios de comunicación, que separa de los que considera "pseudomedios".

Asegura que las hipotéticas medidas que se puedan tomar tienen que estar dentro de la legalidad democrática, el orden constitucional y los valores europeos y por tanto rechaza las declaraciones realizadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de querer hacer un cambio de régimen "por la puerta de atrás".

Dice además que debe ser transversal, "tenemos que sentirnos todos involucrados en esta conversación", no solo el Gobierno, también los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial y también los medios de comunicación. Por último señala que debe ser "en positivo" porque no se trata de "señalar a nadie" sino de "unir esfuerzos" y sumar a mucha gente de distintos ámbitos e ideologías en una "causa común" que es la "defensa de la democracia". "Creo que si lo logramos, habremos hecho algo benéfico para el conjunto de nuestra sociedad", ha zanjado.