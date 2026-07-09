Fonsi Loaiza: "El PP es un partido negligente, criminal y totalmente impune"

Ya decía Bertolt Brecht en su famoso poema que hay muchas maneras de matar a una persona: “Apuñalarte con un cuchillo. Quitarte el pan. No curarte de una enfermedad. Meterte en una mala vivienda. Empujarte hasta el suicidio. Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo. Llevarte a la guerra, etc”. Y apostillaba el dramaturgo alemán con un aviso terrible: “Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado”.

La gestión de la derecha en la sanidad, en las residencias de mayores, en los incendios, en la dana o en el fallo de los cribados del cáncer de mama ha costado miles de vidas en España en los últimos tiempos. Y eso es precisamente lo que lleva al periodista Fonsi Loaiza (San Fernando, Cádiz, 1990) a reunir estos y otros muchos casos en Peligro de muerte. Los gobiernos de derechas y las víctimas de su gestión (Akal, 2026), un manual para comprender cómo y por qué actúan así los gobernantes autonómicos del PP, reforzados en su estrategia por la entrada de la ultraderecha de Vox en las instituciones.

Porque, como bien indica el autor en el preámbulo, “matan las privatizaciones, los recortes, la incompetencia supina, el choriceo a mansalva y toda la estrategia de comunicación de bulos y negación de la propia ineptitud del Partido Popular”. Una vez dicho todo esto, mejor que nos lo cuente él mismo.

¿Qué es Peligro de muerte?

Es un libro dedicado a la memoria de todas las víctimas de las negligencias del PP y a sus familiares, porque todos sienten que están unidos por haber sufrido lo mismo de manera sistemática por parte del PP. También es un libro que cuenta que hay un hilo conductor desde la corrupción sistémica del franquismo hasta sus herederos, con esos crímenes que se cometieron y se han cometido por parte del PP en democracia, entre los que tenemos a Aznar con todas las víctimas de la guerra de Irak del 11-M, las del Madrid Arena con Ana Botella, las de la chatarra del Yak-42... y llegamos a los crímenes impunes de las residencias de mayores con Isabel Díaz Ayuso, la dana con Mazón y el de los cribados de cáncer de mama con Juanma Moreno, a lo que ahora se pueden añadir las diligencias abiertas por otro caso de falsos positivos en el cribado del cáncer de colon en Málaga. También menciono otros casos, como las muertes de las personas sin hogar en Cádiz o el del ultraderechista Xavier García Albiol, que se ha ido de rositas después de desalojar a migrantes en pleno invierno, así como la gestión de Mañueco de los incendios en Castilla y León.

¿El PP es un partido negligente?

El PP es un partido negligente, criminal y totalmente impune, porque el Estado le deja hacer de todo. Como hay tantos precedentes y nunca les ocurre nada, el siguiente llega y hace exactamente lo mismo. Aunque también es verdad que tenemos la posibilidad de echarlos a través del voto, pero eso no sucede.

También da voz a las personas y asociaciones que se han enfrentado a los dirigentes del PP.

Efectivamente, a las personas que han luchado contra esta infamia, como Ángela Claverol en Andalucía con la Asociación Amama de mujeres con cáncer en Sevilla, Rosa Álvarez con la Asociación de Víctimas de la dana, o la asociación 7.291: Verdad y Justicia de las residencias de mayores. Todas están luchando y son un ejemplo de lo que hay que hacer contra toda esta basura del PP y la propaganda que tiene para ocultar estos temas.

Las víctimas, de hecho, son humilladas por los dirigentes de derechas, que se ríen de ellas, les dedican burlas y les llaman “activistas”.

Todas dicen que lo único que han recibido han sido insultos y maltrato por atreverse simplemente a denunciar y pedir justicia.

¿Son literalmente incontables las víctimas de la gestión del PP, ahora junto a Vox, a lo largo de las décadas?

Lo son, y todos los dirigentes políticos han quedado impunes. Desde Aznar, al que no se juzgó como criminal de guerra, y su mujer, Ana Botella, por lo sucedido en el Madrid Arena. Ha habido una impunidad estatal para que esta gentuza se vaya de rositas, como pasa ahora con Cristóbal Montoro, ese traficante de influencias que hacía burlas con los afectados de la hepatitis C. Las víctimas son incontables y, como los políticos gozan de impunidad, saben que pueden hacerlo otra vez en otros lugares. Sus compañeros ven que Ayuso o Mazón quedan impunes, que los propios presidentes de las comunidades autónomas gozan de protección para no ser juzgados por crímenes políticos y que están muy ligados con las empresas privadas que sostienen al PP y a los herederos de los franquistas.

Ha habido una impunidad estatal para que esta gentuza se vaya de rositas, como pasa ahora con Cristóbal Montoro, ese traficante de influencias que hacía burlas con los afectados de la hepatitis C

¿Qué dice de nosotros como país que todos estos políticos queden impunes?

Que no existe justicia, y que además hay una manipulación mediática absoluta para que tengan propaganda en todos los grandes medios de comunicación, también a través de la financiación de pseudomedios por parte del propio PP. Eso es lo que hace que tengan impunidad y, además, todo un aparato de propaganda creado a partir de las mentiras y bulos que se generaron con el 11-M, con Aznar y Acebes, que luego además son premiados con presencia en consejos de administración. Al final, saben que van a acabar en estos puestos. Además, si hay alguna jueza que se atreve más o menos a investigarlo, incluso se lanza una campaña de odio contra ella, como ha pasado contra la jueza de instrucción de la dana. Por tanto, no solo es que haya una protección por parte de los jueces, sino que, además, si alguno se atreve a investigar esos temas, se le hace una campaña de difamación.

¿Solamente les importa el dinero a través de una ideología que desprecia lo público y apuesta por las privatizaciones para, precisamente, ganar más dinero?

Es el trumpismo de la estupidez, como llamo yo a lo de Isabel Ayuso. Tienen un desprecio absoluto por lo público y quieren privatizarlo absolutamente todo, también como una forma de que no haya responsabilidades, no solo de los dirigentes políticos, sino de las empresas concesionarias. Por ejemplo, muchas de las residencias de mayores en Madrid están privatizadas a empresa y, claro, esas son las que nunca pagan por todo lo que hacen. Se ha privatizado absolutamente todo, se ha puesto en manos de grandes oligarcas como Florentino Pérez, que es uno de los que está encantado con toda esta infamia de los gobiernos del PP.

No existe justicia, y hay una manipulación mediática absoluta para que tengan propaganda en todos los grandes medios de comunicación, también a través de la financiación de pseudomedios por parte del propio PP

¿El "se iban a morir igual", como dijo Ayuso, lo resume todo?

Es dejar morir a los ancianos más vulnerables, a aquellos que no podían tener una sanidad privada. Con esa frase, ella está diciendo claramente que el Protocolo de la vergüenza [desvelado por infoLibre] no fue solo una cosa de Carlos Mur, de toda esta gente, sino que era una decisión política, como ha denunciado el que era consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. Era una decisión política, pero estos presidentes de las comunidades autónomas del PP saben que no les va a ocurrir absolutamente nada y, si acaso, acaba pagando uno de segunda fila dentro del organigrama. Los líderes de toda la trama se van de rositas y encima, luego, en caso de que dejen la política, tienen su puesto asegurado en los consejos de administración de estas grandes empresas a las que se les ha ido privatizando. Por eso, también creo que desde el Gobierno central se debería haber hecho algún tipo de ley de incompatibilidades para que de verdad no ocurran estas cosas. Pero claro, la propia consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, tenía oculto que había trabajado durante años para Quirón, así que si se saltan la ley, de poco sirve.

Otra frase tristemente célebre es de Almeida: "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar".

Saben gobernar para Florentino Pérez, para los grandes oligarcas. Es verdad que el PP entiende muy bien quiénes son los que están detrás de todo el aparato del partido y para quién trabajan. Eso no lo olvidan, y hay operaciones que ellos mismos saben que tienen que hacer para darle las adjudicaciones a ciertos oligarcas y quedar bien con ellos, pues son al final los que pagan la fiesta. ¿Quién paga la fiesta de Feijóo? ¿Quién paga la fiesta de esta gente? ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso se carga a Pablo Casado? Porque él tenía solo el aparato del partido, pero ella el de la Comunidad de Madrid, que es la forma que tienen para financiar al que haga falta a través de contratos y adjudicaciones. Ahí es donde montan todo este entramado mafioso, en el cual ha participado mucho también Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, que ha estado al lado de un narcotraficante como Marcial Dorado y que inició todas las privatizaciones que vemos en los hospitales, donde nada más entrar ves que la seguridad está privatizada, igual que la lavandería o la limpieza.

¿Por qué se sigue votando a este partido después de todo lo expuesto en Peligro de muerte? Además, de un tiempo a esta parte reforzado por la extrema derecha de Vox.

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Es complicado, hay diferentes cosas aquí, por ejemplo una abstención muy fuerte de mucha gente que no vota. Efectivamente, Vox hace que tenga más votos todavía a la derecha, con lo que van a ser más radicales. Al mismo tiempo, creo que desde el Gobierno se han cometido bastantes errores, porque si no haces políticas de izquierdas, si por ejemplo sigues con la misma Ley Mordaza del PP, no ha habido un cambio estructural en la propia justicia o el tema de la vivienda sigue exactamente igual que hace ocho años y la iglesia sigue sin pagar el IBI... ¿Qué tienen que hacer los que están en el Gobierno? Políticas de izquierda para que la gente no se decepcione y no se quede en casa. Pero no las hacen y los de derechas van a votar seguro a la derecha, así que también es culpa del Gobierno central.

¿Es este libro una advertencia de que si llega un Gobierno estatal de PP y Vox lo vamos a pagar más caro de lo que imaginamos?

Sí, es un aviso a navegantes de todo lo que va a arrasar esta gente, recordando todos los crímenes que han cometido y lo que están preparando, con Vox ya en los gobiernos autonómicos, si se da el caso de Santiago Abascal como vicepresidente.