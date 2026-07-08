Sánchez carga contra Feijóo desde Turquía por tildar de "cáncer" las bajas laborales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este miércoles duras críticas contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras las recientes declaraciones del dirigente popular. Según detalla la información transmitida por la Agencia EFE, Sánchez ha arremetido contra Feijóo por "equiparar las bajas laborales con el cáncer", tachando de "absolutamente desafortunado" el hecho de vincular ambos términos.

Las palabras del jefe del Ejecutivo se han producido en Ankara (Turquía), donde se encuentra de viaje oficial para participar en la cumbre de la OTAN. A preguntas de los periodistas, Sánchez ha respondido directamente a las manifestaciones realizadas este martes por el líder del Partido Popular, quien abogó públicamente por abordar el "cáncer" del absentismo laboral como medida para lograr reducirlo.

Para Sánchez el debate debería centrarse en hablar de "bajas laborales" o "incapacidad temporal" en lugar de utilizar el concepto de "absentismo". El presidente argumenta que no hacerlo supone imponer un "estigma" sobre una realidad cotidiana que afecta a trabajadores "que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral".

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Asimismo, el líder socialista ha considerado que referirse a este asunto en los términos utilizados por Feijóo refleja claramente "la forma de pensar" que tiene la derecha cuando se abordan cuestiones relativas a la salud y los derechos de los empleados.

Sánchez ha ido un paso más allá y ha enmarcado estas declaraciones en la estrategia general de sus adversarios políticos. El presidente ha señalado que el "planteamiento" de todo lo que se está escuchando y lo que la oposición está acordando con la "ultraderecha" en diversos Gobiernos autonómicos significa, en la práctica, "recortes, cercenar derechos y poner en cuestión conquistas" sociales y laborales.

Respecto a los intentos del PP por matizar las palabras de su líder, Sánchez ha mostrado tajante: "He leído algo así como que quizá no se habían explicado muy bien. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado". El presidente ha finalizado su intervención subrayando que el Partido Popular, cada vez que ha tenido responsabilidades de gobierno, "ha traído recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores de nuestro país".