Madrid provoca el retraso en toda España del cumplimiento de la normativa de residuos

Tras más de un año de espera, la Comunidad de Madrid ha avalado la documentación de las cuatro organizaciones empresariales que aspiran a hacerse cargo del sistema que cambiará la recogida de basuras en España, el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Las latas y botellas costarán unos céntimos extra que el cliente recuperará cuando devuelva los envases al supermercado, un mecanismo que ya funciona en media Unión Europea. Procircular, Ecoembes, Corepet y Asociación SDDR España serán las encargadas de montarlo.

Según ha podido saber infoLibre, la Comunidad de Madrid ha dado el 'ok' seis meses después de que finalizase el plazo original que contemplaba la normativa nacional. Lo ha hecho a última hora, en un periodo extraordinario de seis meses, que finalizó el viernes pasado. Si la implantación del SDDR ya comenzó con unos tiempos extremadamente ajustados, el retraso del Gobierno regional hace inviable cumplir con la normativa. Según la ley de residuos, la transformación del sistema de recogida de envases debe estar lista en noviembre de 2026.

Julio Barea, de Greenpeace España, reclama recuperar el tiempo perdido y que bajo ningún concepto se espere a 2029, como piden algunas voces de la industria. "Ahora queremos reunirnos con el Ministerio para la Transición Ecológica para establecer un calendario concreto de fechas. La Comunidad de Madrid lo ha tenido bloqueado, y aunque ha cumplido con el último plazo, ha retrasado la implantación. Si no es en noviembre, queremos tener una nueva fecha concreta", valora.

Es un secreto a voces en el sector que no hay mucho interés –o ninguno– en la industria del reciclaje en que el SDDR llegue a España, puesto que supone acabar con un lucrativo negocio para las empresas responsables de recoger y procesar estos envases. El sistema actual, catalogado como "monopolio" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está organizado por Ecoembes y se basa en recoger las botellas y latas en los cubos amarillos, una fórmula que se ha demostrado un fracaso y que además repercute en el bolsillo del ciudadano.

El año que ha tardado la Puerta del Sol en dar el paso inicial para desarrollar el SDDR es "estrategia pura y dura", según afirma un agente del sector. "Todos sabemos que para algunos no compensa introducir el SDDR lo antes posible", opina este experto. De las cuatro, opina, Ecoembes es la que "está contra las cuerdas", mientras que Corepet y la Asociación SDDR son las que más reman para ponerlo en marcha cuanto antes.

De las cuatro organizaciones, Ecoembes es la más grande, puesto que ha tenido en sus manos desde finales de los años 90 la gestión de la mayor parte de los residuos del país: el papel, el vidrio y los envases. Corepet es la filial española de la italiana Coripet, una de las empresas que dirige el SDDR voluntario del país vecino. La Asociación SDDR España es la organización formada por las patronales FIAB, Aecoc y Anged, de la alimentación, bebidas y supermercados. Y Procircular forma parte de Reclay, una compañía internacional de gestión de residuos.

Los pasos a seguir

El visto bueno de la Comunidad de Madrid solo es el inicio de un largo proceso hasta poner en marcha el proyecto. Según la ley de residuos de 2022, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid. De ahí que la Consejería de Medioambiente madrileña tuviese la responsabilidad de dar el primer paso, que consiste en dar por buena la propuesta y la documentación que tiene cada organización.

El siguiente paso es que la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR), formada por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas, emita un informe no vinculante sobre la viabilidad del proyecto que propone cada organización, y si es viable que las cuatro convivan en el mismo territorio, como ocurre en otros países, o se concentren en una sola. El visto bueno final a qué sociedad montará el SDDR lo dará después la Comunidad de Madrid.

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Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a recordar que la ley obliga a poner en marcha el nuevo sistema de reciclaje antes de diciembre de 2026, y rechazan la postura de parte de la industria que, basándose en una reinterpretación del reglamento europeo 2025/40, defiende que el SDDR se puede posponer a enero de 2029.

"Esperamos que se acelere el calendario previsto por los SCRAPs [las cuatro organizaciones aspirantes] que han solicitado autorización para gestionar el SDDR, con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible. Para ello, entendemos que es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización", afirman fuentes de este ministerio.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1% de estos residuos. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.