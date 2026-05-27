Sánchez muestra su colaboración "total" con la justicia e insiste en que acabará la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. A lo que ha añadido que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto e informarse sobre el sumario, se mantiene en su posición de colaboración con la justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

El presidente ha dicho que “desconocía” la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar también a la gerente del PSOE, junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, dentro del caso de Leire Díez. Pero sí ha señalado que Ana María Fuentes “ha llevado de manera escrupulosa las cuentas”. Ha aseverado que durante estas horas ha habido “mucha rumorología, mucho bulo y muchas fake news” sobre que el requerimiento era sobre supuesta financiación irregular.

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“No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero, con la misma claridad, digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre actividades irregulares en el PSOE, se actuará con contundencia”, ha remachado.

Además, en varias ocasiones durante la comparecencia, el presidente del Gobierno ha rechazado la petición del PP de convocar elecciones anticipadas y ha puesto en valor la estabilidad del Ejecutivo: "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes".

El presidente ha ironizado al final de la rueda de prensa en Roma: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista"