De la migración a la regulación humanista de la IA: los caminos que acercan a Sánchez y al papa

La geopolítica está inmersa en una desquiciante sacudida constante. Con un orden mundial revuelto. Las guerras golpean con dureza. Y la agenda ultra se impone en muchos rincones del planeta. En mitad de este panorama de convulsión, el Gobierno de coalición y el Vaticano se han encontrado en algunos caminos de vital importancia.

León XIV y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, juntarán estas sendas durante estas semanas, con una primera parada en Roma este miércoles, en la audiencia en el Vaticano. Una previa de la esperada visita del papa a España, que se prolongará desde el 6 hasta el 12 de junio. El presidente incluso le acompañará en la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, la primera celebración litúrgica a la que acude desde que llegó al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura en 2018.

Esta visita del papa coincide con unos días muy complicados para el Gobierno y el PSOE después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. En Ferraz y en Moncloa están en shock, pero mantienen su confianza en el que fuera líder del socialismo.

Precisamente, el expresidente Zapatero vivió durante su mandato momentos de mucha tensión con la Iglesia católica, que se opuso frontalmente a medidas adoptadas por aquel Ejecutivo como la aprobación del matrimonio igualitario o la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El mensaje pacifista

El Gobierno actual de coalición tuvo ya buena sintonía con el papa Francisco, aunque este no llegó nunca a visitar España. Pero ese vínculo se veía incluso con el ala de Sumar, como se podía evidenciar en el trato de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el antiguo pontífice. La elección de su sustituto produjo inquietud en sectores del Ejecutivo al ver la posibilidad de que llegara un papa más volcado hacia los postulados ultras.

León XIV, en las últimas semanas, se ha convertido, por ejemplo, en un referente contra las políticas de Donald Trump. Esa posición se valora positivamente en el socialismo, donde recuerdan que la Iglesia ha mirado hacia otro lado otras veces ante líderes autoritarios. El pontífice, también estadounidense, ha criticado la guerra en Irán iniciada de manera unilateral por Washington e Israel.

El papa ha llegado a decir: “El corazón de dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día. Donde hay amor y servicio, allí está dios”.

La regulación de la IA

Pero en estos días también hay temas que unen al Palacio de la Moncloa y al Vaticano. Este mismo martes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que ahora pasa a fase de tramitación parlamentaria.

La norma marca un enfoque humanista con prácticas prohibidas como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas y la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa.

El papa presentó este lunes su primera encíclica, bajo el título de Magnifica humanitas, en la que expresa que la inteligencia artificial tiene "que ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte".

El pontífice, licenciado en Ciencias Exactas, abogó por “construir juntos” para “orientar la inteligencia artificial hacia el bien común”, no solo para “unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”. Este discurso entronca también con el de Sánchez, que lleva tiempo ya pidiendo limitar el poder de los tecnooligarcas, además de poner límites al uso de las redes por la salud mental de los menores.

Una visita en pleno proceso de regularización

Además, el viaje del papa a España tiene tres paradas: Madrid, Barcelona y Canarias. La última es la que tiene mayor carga porque el pontífice la hace con un mensaje claro a favor de la integración y se produce en un momento en el que el Gobierno está en pleno proceso de regularización, lo que ha provocado críticas e insultos por parte de las derechas.

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León XIV se ha mostrado muy preocupado por la situación de los migrantes que llegan por vía marítima a las costas europeas. Tras aterrizar el 11 de junio en el aeropuerto de Las Palmas, el papa se trasladará directamente al puerto de Arguineguín, donde se interesará por la forma de acogida de los migrantes. Al día siguiente se trasladará a Tenerife, donde tiene previsto también un encuentro con migrantes del centro de Las Raíces.

Esta actitud del papa choca directamente con los postulados de la ultraderecha y la deriva del Partido Popular, que ha incluido el concepto de “prioridad nacional” en sus pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón para las investiduras de María Guardiola y de Jorge Azcón. En esa línea también ha ido el acuerdo alcanzado por los populares y Vox para sacar adelante los primeros presupuestos del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que incluirán esa “prioridad nacional” en ayudas sociales y en vivienda en la Comunitat Valenciana.

Aunque existen algunas discrepancias entre el Gobierno y la Iglesia en temas como la eutanasia y el aborto, ahora mismo ambas partes ponen el foco en los avances logrados durante estos años. Por eso, Sánchez no tiene ninguna carpeta abierta con el Vaticano tras haberse llegado a acuerdos como el de los bienes inmatriculados, la supresión de las exenciones fiscales (impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones y el gravamen de contribuciones especiales) y la reparación de las víctimas de abusos sexuales.