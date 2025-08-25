El Gobierno de Canarias ha confirmado este lunes que 19 menores no acompañados viajaban entre los 251 ocupantes del cayuco que arribó este domingo a Gran Canaria, que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la isla, según recoge EFE.

En un primer momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Ejecutivo autonómico señaló que había en la embarcación 110 posibles menores, 100 varones y diez mujeres, si bien tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, se ha confirmado únicamente la cifra de 19 jóvenes migrantes no acompañados.

Fuentes del Ejecutivo regional han indicado que lo normal en este tipo de embarcaciones es que haya entre un 10 o un 15 por ciento de menores, pero sin precisar ninguna cifra concreta, más allá de la referida a quienes vienen en solitario, sin compañía de familiares.

En esta embarcación precaria, que fue rescatada a 429 kilómetros (unas 232 millas náuticas) al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones y 24 mujeres, detalló a EFE un portavoz del Cecoes. El personal sanitario tuvo que trasladar a 17 de los ocupantes de este cayuco a centros hospitalarios de la isla debido a patologías de diversa consideración.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Cruz Roja, este es el mayor cayuco que ha llegado hasta la fecha a Gran Canaria, contando también la anterior crisis de los cayucos de 2006, superando a los 231 de una embarcación precaria que arribó a Arguineguín el pasado 20 de octubre de 2024.

Aun así, todavía está lejos de los 320 migrantes que viajaban a bordo del que hasta el momento es el mayor cayuco de la historia de Canarias, que llegó a las costas de El Hierro el 21 de octubre de 2023.

Además de esta embarcación, Salvamento Marítimo rescató también en la tarde del domingo a otra patera con siete personas a bordo, todas ellas varones de origen magrebí, y que se encontraban en buen estado de salud en general. Esta segunda embarcación fue localizada a las 18:10 horas por la Salvamar Macondo en torno a las 18:10 horas (hora local) a unas 24 millas náuticas (unos 44 kilómetros) al sur-sureste de Gran Canaria, que fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, donde atracó pasadas las 20:00 horas.