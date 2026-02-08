El socialista Seguro gana las presidenciales en Portugal con más del 85 % escrutado

El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,65% de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,35%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 85,35% de los sufragios escrutado, según el computo oficial.

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71% de los sufragios. De llegar a este segundo porcentaje, el candidato de izquierda batiría el récord logrado en 1991 por Mário Soares cuando fue reelegido presidente en 1991 con el 70,35%.

Más de once millones de portugueses estaban llamado a las urnas este domingo en la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.

Los primeros centros de votación terminaron su actividad a las 19.00 hora local (misma hora GMT) en Portugal continental y Madeira, y sesenta minutos más tarde lo hicieron en Azores, tras abrir a las 08.00 hora local. Hasta las 16.00 hora local, la participación en esta segunda vuelta era del 45,50%, casi igual que en la primera ronda de estos comicios a la misma hora, que fue del 45,51%.

El mal tiempo ha dado este domingo un respiro, aunque por la tarde la lluvia volvió a caer en varias partes del país, tras dos semanas de temporales.

El jueves, Ventura solicitó un retraso de los comicios por los temporales, pero la ley no contempla un aplazamiento a nivel nacional en este tipo de casos, sino que permite que cada ayuntamiento lo solicite individualmente y bajo circunstancias excepcionales.

La votación transcurrió este domingo "con normalidad y sin apenas incidentes", pese a que hubo que cambiar la localización de algunas mesas de voto en las zonas más afectadas por los temporales, dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.