El PSOE asegura estar "muy tranquilo" tras conocerse la grabación de Leire Díez

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que están "muy tranquilos" tras conocerse la grabación en la que Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por, presuntamente, maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, se presenta como "mano derecha" del exsecretario general socialista Santos Cerdán.

"Lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto", ha dicho López en los pasillos del Congreso minutos antes de la comparecencia ante el Pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntado si prevén presentar una querella contra Leire Díez, ha señalado que no lo han barajado "todavía".

También se ha pronunciado sobre la nueva incidencia del sistema de pulseras de víctimas de la violencia machista y ha destacado que se trata de un fallo reconocido por el Ministerio de Igualdad y solventado "en unas horas".

"Debería servirnos para estar atentos a todo lo que pasa con esto", ha añadido el portavoz socialista, mientras que sobre la comparecencia del presidente en funciones valenciano, Carlos Mazón, este martes ha dicho que fue "tan indigna como ha sido su presidencia".

Ha asegurado que ya no sabe si Mazón es "un persona" y se ha referido a él como "un personaje incapaz de reconocer la responsabilidad que ha tenido en todo lo que sucedió con la dana".

En su opinión, el dirigente valenciano piensa que él ha sido la víctima de la catástrofe, cuando "ha sido el responsable de que haya tantas víctimas".

"No merecía estar ni un minuto en esa presidencia y, sin embargo, (Alberto Núñez) Feijóo le ha sostenido durante más de un año", ha advertido.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que Mazón "cumplió con su obligación" y "dio explicaciones", mientras que otros, ha añadido, "no han dado ninguna".