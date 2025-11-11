Un nuevo fallo en las pulseras de maltratadores obliga a activar el protocolo de emergencia

El Ministerio de Igualdad junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado ha activado este martes el protocolo de protección de las víctimas de violencia machista usuarias del dispositivo electrónico de seguimiento telemático tras una incidencia detectada en el sistema Cometa.

Tras tener constancia del problema se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha informado Igualdad en un comunicado.

Los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas, y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth se han mantenido operativos en todo momento.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia.

Tras una evaluación, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, según ha aclarado Igualdad, ya está en proceso de recuperar la normalidad.

Redondo ha querido dejar claro a las víctimas que el sistema de protección "va más allá de los dispositivos telemáticos" e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica. "Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha señalado.

Redondo lanza un mensaje de tranquilidad

La ministra de Igualdad ha asegurado que el fallo técnico no ha dejado desprotegida a ninguna de las víctimas, porque los protocolos de seguridad se han cumplido y no ha habido, por tanto, desprotección.

Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó en un acto público en Ciudad de México Ver más

Además, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" una vez que el sistema está ya "estabilizado" y "están llegando los datos en tiempo real", mientras siguen "trabajando para restablecer completamente" el programa. "Ninguna víctima ha quedado desprotegida en estas horas de crisis", ha subrayado la ministra.

Ha explicado que está un equipo multidisciplinar trabajando y que "en todo momento los protocolos han funcionado". Aunque durante unas horas pudo fallar el sistema "tecnológicamente", no han fallado los protocolos previstos en estos casos, y entonces "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado en todo momento garantizando la seguridad de las víctimas", ha remarcado.

Además, la ministra ha especificado que las mujeres protegidas por el sistema Cometa "han tenido información y conocimiento de la situación".