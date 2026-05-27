La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

Madrid, 22 may (EFE).- Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino 'Hoy por hoy', según un comunicado de la cadena, que ha anunciado una nueva etapa a partir del 31 de agosto después de que la periodista haya comunicado que no renueva su contrato.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa, según han informado a EFE fuentes de la SER.

Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga, Pepa Bueno o Carles Francino.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado a la emisora que no renovará su contrato", indica el comunicado, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia de la radio en España.

Ha recibido, entre otros, el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga (2015), el Premio Ondas a la mejor presentadora de radio (2024) y el Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo (2025). También cuenta con galardones como el Ondas, el Micrófono de Oro y el premio de la Academia de la Televisión.

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. EFE