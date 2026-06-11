José Luis Sastre dirigirá el programa 'Hora 25' de la Ser la próxima temporada

El periodista José Luis Sastre dirigirá la próxima temporada Hora 25, el programa nocturno de la cadena Ser, en sustitución de Aimar Bretos, han informado a EFE este jueves fuentes de la cadena.

Sastre, hasta ahora mano derecha de Àngels Barceló como subdirector de Hoy por hoy, pasará así a la tarde/noche para dirigir este espacio que deja Bretos, quien por su parte, como se anunció hace días, se hace cargo del programa insignia de la mañana de la Ser.

En un vídeo difundido por la Ser, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien por su parte conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 a las 20:30 horas.

"Haremos lo que hacemos y lo que sabemos hacer en la Ser con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario", ha dicho Sastre en este vídeo en el que también anuncia que comenzará esta nueva etapa el 31 de agosto. Es la misma fecha de comienzo del Hoy por hoy con Aimar Bretos al frente.

La elección de Sastre se conoce en el mismo día en el que Àngels Barceló se ha despedido de la audiencia de Hoy por hoy al anunciar por sorpresa, en los últimos minutos de su emisión, que el de este jueves era su último programa.

"Este es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó, alegraros por mí, lo he acordado con la casa y con su complicidad y lo dejo aquí porque se ha de empezar a trabajar en lo que viene", ha justificado en su despedida. "Pasamos página, yo ya soy la de la izquierda y toca completar la de la derecha", ha dicho.

La Cadena SER elige a Aimar Bretos para sustituir a Àngels Barceló al frente de su programa estrella Ver más

Barceló ha recordado que han sido siete los años que ha estado al frente de uno de los programas más importantes de la emisora, que deja, ha subrayado, "en lo mejor de la audiencia" gracias a su equipo, con especial mención para su subdirector, José Luis Sastre.

La marcha de Barceló de Hoy por hoy se conoce desde el pasado 22 de mayo, cuando la propia periodista se lo comunicó a su equipo y a la cadena. Seis días después, la Ser informó de la elección de Aimar Bretos para sucederla al frente del programa estrella de la cadena.

Tras la despedida de Barceló, será Sastre quien se ponga al frente de Hoy por hoy desde este viernes. Según fuentes de la cadena consultadas por EFE, en principio permanecerá al frente del programa hasta el final de la presente temporada, antes de asumir la dirección y presentación de 'Hora 25' a partir de septiembre.