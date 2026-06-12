El desliz del papa en España o la restitución del patrimonio incautado por la Iglesia

Los árboles no dejan ver el bosque. La mayoría de medios de comunicación y políticos de toda solfa se pirran por salir en la foto con León XIV, aunque no le hagan el menor caso a su mensaje de armonía, paz, respeto e igualdad entre todos los ciudadanos. Y aprovechando la algarabía y las diferencias entre el papa actual y su predecesor, Francisco, León XIV ha ignorado —y nadie le ha recordado— la persistente pugna en la Iglesia española o la Conferencia Episcopal acerca del patrimonio eclesiástico incautado o reclamado entre diócesis, instituciones y/o ciudadanos. Sin contar el proceso judicial que siguen las pinturas de Sijena (Huesca) entre Aragón y Cataluña.

León XIV ha optado por callar acerca de las restituciones patrimoniales que tienen enzarzada a la Iglesia católica. Al recoger el testigo de Francisco, heredaba también los expedientes abiertos por su antecesor. Uno de ellos trataba la petición de Canadá para que el Vaticano devolviera objetos indígenas enviados por misioneros católicos desde aquel país con motivo de una exposición celebrada en 1925. El pasado día 15 de noviembre, León XIV recibió a una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá para devolver 62 piezas (indumentaria, ornamentos y objetos de culturas indígenas) a sus propietarios originales. El acuerdo con Canadá formaba parte del legado de Francisco, quien en abril de 2023, durante un viaje a Hungría, declaró a Associated Press que “las restituciones recuerdan al séptimo mandamiento; si robas algo, debes devolverlo”. Así actuó al restituir tres esculturas a Grecia, tres momias incas a Perú o una serie de obras arqueológicas a Ecuador.

Los dimes y diretes en torno a la restitución del patrimonio artístico no han cesado. León XIV, a diferencia de su antecesor, calla sobre el asunto y cumple con los mínimos compromisos

En España, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado, conocedor del tema, aduce que “la Iglesia no ha devuelto los bienes artísticos que se le entregaron en la posguerra [a partir de 1939], que alcanzan más de 2.000 en el grado actual de la investigación”. Su equipo mantiene abierta una línea de investigación sobre el patrimonio cultural trasegado durante la guerra civil del siglo XX. El tráfico de obras incautadas o, directamente, robadas en las guerras y conflictos discurre en todas direcciones. La Iglesia perdió también patrimonio artístico que, parcialmente, fue restituido al finalizar la contienda.

El ajetreo de saqueos de obras culturales a museos o particulares se remonta en Europa al Congreso de Viena de 1815, cuando Francia se vio obligada a devolver a España la parte de la pinacoteca que acabaría integrando el Museo del Prado, requisada por las tropas napoleónicas. Desde entonces hasta la devolución de cinco pinturas a los nietos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, por parte de un museo de Canarias, los dimes y diretes en torno a la restitución del patrimonio artístico no han cesado. León XIV, a diferencia de su antecesor, calla sobre el asunto y cumple con los mínimos compromisos. Los Museos Vaticanos y el Ministerio de Cultura de Canadá estuvieron negociando durante más de un año hasta alcanzar el acuerdo que acabó con la devolución citada el pasado mes de noviembre.

El litigio que, de momento, no parece resolverse implica a dos diócesis españolas por un botín de guerra de 1840. El general Baldomero Espartero ordenó la entrega de diez obras de orfebrería (desde una custodia de grandes dimensiones a una cucharilla), procedentes de Morella (Castelló) a Cenicero (La Rioja). Espartero premiaba así a Cenicero por haber vencido una envestida carlista. El espadón estaba casado con una terrateniente riojana con familiares en Cenicero.

El obispado de Calahorra La Calzada-Logroño se atribuye las competencias sobre el tesoro robado por Espartero y entregado a la parroquia de San Martín de Cenicero, mientras que el obispado de Tortosa (Tarragona) le endilga a la parroquia de Morella la autoridad sobre el tesoro sustraído tras la primera guerra carlista. El rector de la parroquia duda. La Conferencia Episcopal, situada jerárquicamente en medio o por arriba de ambas diócesis, se lava las manos observando la escaramuza eclesiástica que estos días ha recibido bendición papal al ser ignorada por el santo padre.

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Conxa Rodríguez es periodista y escritora.