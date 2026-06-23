El Brexit cumple diez años sin cerrar sus heridas políticas y económicas

Hace una década del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la gazmoñería inglesa fluctúa. El 23 de junio de 2016, el 51,89% de británicos votó por salir de la UE; el 48,11%, por quedarse. Sin precedentes para tal osadía, el proceso todavía no ha acabado. El Brexit entró en vigor el 31 de enero de 2020; se hizo efectivo el 1 de enero de 2021 con la ruptura comercial y fronteriza. Irlanda del Norte aún está siendo una pesadilla política, mientras que Gibraltar se ha acomodado mejor. Escocia votó por quedarse, pero ha sido forzada a salir. El actual reset (reajuste) del Gobierno laborista marca tres líneas rojas (exclusión del Mercado Común, de la Unión Aduanera y de la libre circulación de personas); el resto, todo para renegociar, perpetuando así el proceso de nunca acabar.

La batahola de acuerdos y desacuerdos en torno al Brexit genera un bochinche de encuestas (Ipsos, YouGov, etc.) que apunta al aumento de los arrepentidos de haber votado Brexit: el 56% es partidario de la reincorporación, el 35%, contrario; el 48% apoya un segundo referéndum en un lustro, el 27% está en contra de otra consulta. Los resultados, entre los jóvenes, son más favorables a Europa que entre los mayores de 35 años.

Las cifras macroeconómicas indican que el Brexit ha perjudicado la economía. Según un estudio de la London School of Economics, el producto interior bruto (PIB) está entre 6% y 8% por debajo de lo que estaría si Reino Unido no hubiese salido de la UE; las inversiones se habrían reducido entre el 12% y el 18%; y el paro habría subido un 3% por el Brexit, según el estudio citado, en el que se reconoce que resulta difícil separar las consecuencias del Brexit de las del covid, la crisis energética, los aranceles de Donald Trump u otros factores que afectan a la economía británica.

Junto a la macroeconomía, el Brexit ha repercutido negativamente en la microeconomía; la del ciudadano de a pie que aquí dibujaré como el matrimonio formado por el británico John Smith y la española, residente fiscal en Reino Unido, María García, los nombres más frecuentes en la nomenclatura anglo-española, ambos (pongamos) de 65 años: John y María fueron de viaje a Grecia, visitaron la Acrópolis de Atenas; ella, con pasaporte español, pagó 17 euros por la entrada; él, británico, 25, puesto que la rebaja para mayores de 60 años se aplica a los ciudadanos de los 27 países de la UE. De turismo masificado o restringido, el Brexit ha encarecido los viajes de los británicos por Europa.

María alquila un piso, heredado (digamos) en Salamanca, por una cifra mensual de tres dígitos, del que ella paga el IBI y del que salda el impuesto sobre el alquiler a la Agencia Tributaria española. Antes del Brexit abonaba el 19% del alquiler y desgravaba los gastos generados por el uso de la vivienda. Con el Brexit, el 19% ha subido al 24% sin desgravación de ningún tipo para propietarios de fuera de la Unión Europea. El Brexit va sumando también a los británicos que viven en las costas españolas.

Para Navidad o cumpleaños de familiares, María tenía la costumbre de mandar un paquete a España hasta que la golpeó el Brexit con la declaración de contenido y valor de los paquetes, puesto que Reino Unido no comparte la unión aduanera de la UE. Por Correos o empresas de transporte, hay que detallar medidas, materiales y tiquismiquis acerca del envío. Un valor superior a 45 euros incurre en un 21% de IVA, aranceles si el objeto es originario de fuera de Reino Unido e impuestos especiales. A una sobrina de María, destinataria en Segovia de un regalo hecho en Nueva Zelanda, enviado desde Inglaterra, le costó casi los 50 euros que (digamos) abonó María por el obsequio. Paga el remitente y paga el destinatario.

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Para John y María, además del dinero, lo peor que conlleva el Brexit son los interminables trámites administrativos. Aunque ellos están regularizados, hay españoles en el limbo administrativo por el Brexit. Los visitantes a Inglaterra necesitan desde hace unos meses una ETA (Electronic Travel Authorisation) o permiso de viaje, que cuesta 20 euros, para entrar en Reino Unido de visita o trabajo. Si alguien europeo, o del resto del mundo, quiere permanecer más de seis meses o 90 días de cada 180, necesitará un visado que solicitará a Home Office, el Ministerio de Interior británico. John Smith, que quiere moverse entre España y Reino Unido sin restricciones, ha optado por el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), que cuesta 20 euros más los trámites, renovable cada cinco años, para lo cual necesita estar empadronado en España, entre otros requisitos. María, en cambio, desde el Brexit, ha optado por la doble nacionalidad y dos pasaportes, al precio de 2.500 euros por los trámites de la nacionalidad y 120 euros por el pasaporte.

Para este verano, John y María planean con cierta cautela un viaje a Europa debido a que la aerolínea Wizz Air pide a sus pasajeros que lleguen con tres horas de antelación al aeropuerto por las colas que generan los controles de pasaportes (Brexit y la UE con el Sistema de Entradas y Salidas —EES— del espacio Schengen). Ryanair ha anunciado que no retrasará vuelos por pasajeros bloqueados en el control de pasaportes. De una duración de 20 a 25 segundos se ha pasado a 90 segundos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que alerta de un verano de largas colas en los aeropuertos europeos.

Los que cumplen también diez años (de protesta) son el grupo de activistas SODEM Action (Movimiento Europeo de Desafío [al Brexit]). Cada miércoles de sesión de control parlamentario o preguntas al primer ministro, el grupo planta sus banderas europeas y sus eslóganes en Westminster. El fundador, Steve Bray, explica a infoLibre que “la prevista elección de Andy Burnham como líder laborista y primer ministro podría ser clave para la reincorporación a la UE”. Una esperanza compartida por pocos. En la protesta del miércoles 17 de junio, los activistas cantan Money, money y exhiben una foto del brexitero ultraderechista Nigel Farage en forma de billete de cinco millones de libras, la cifra de dinero que ha recibido de Rusia, según él para financiar su seguridad. Los fervientes brexiteros aducen que el Brexit, si no es un éxito, es porque se ha aplicado de forma inadecuada.