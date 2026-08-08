¿Qué hace que una mentira parezca verdad?

"Repetir una afirmación una y otra vez puede hacer que nos parezca verdadera, aunque sea mentira". Esta semana en 'Esto no es opinión, es contexto', Elena Reinés habla sobre el efecto de verdad ilusoria.

La videocolumna explica cómo funciona esto aplicado a la política. Algunos partidos "repiten" mensajes falsos "en mítines, entrevistas, titulares y redes hasta que dejan de sonar como afirmaciones que necesitan pruebas y empiezan a sonar como cosas que “todo el mundo sabe”.

Y finaliza con una advertencia: "Repetir una mentira no la convierte en verdad, pero sí puede conseguir que dejemos de cuestionarla".