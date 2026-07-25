Imagina que vuelve a gobernar Sánchez

Que tras las próximas elecciones generales la opción progresista vuelva a gobernar no es ciencia ficción. Solo depende de que los votos de quienes están hartos de escuchar que este es un presidente ilegítimo y de los que se escandalizan con la cruzada judicial en marcha frenen lo que Feijóo ve imparable. El líder de la oposición hace balance antes de marcharse de vacaciones y augura un inminente cambio de Gobierno. Igual es que maneja información privilegiada y sabe que la estrategia de la judicatura más activista pasa por condenar a quien sea necesario hasta que se rindan y entreguen las llaves de la Moncloa.

También puede pasar como en 2023, cuando ya había elegido hasta el estampado del papel pintado del dormitorio presidencial y al final fue que no. En su discurso de fin de curso, el líder popular ha ofrecido un recital muy veraniego. He usado la IA para convertir el repetitivo soniquete en el estribillo de una canción tipo orquesta de pueblo porque así es mucho más digerible: “¡Señor X!, todo el mundo lo quiere cantar. Zona cero, corrupción, es un estribillo para corear. La cuenta atrás ha comenzado, la noche invita a celebrar. España ya ha cambiado de opinión, eso se oye en cada bar.”

Lo más terrorífico no es el chunda-chunda machacón, sino las intenciones que ha desvelado para cuando llegue el día, asumiendo los presupuestos de Vox por decreto. Anuncia que el PP ya está “trabajando en una modificación del Código Civil para ordenar la nacionalidad futura de los españoles”. Inmigrantes sí, gracias, pero tratados como ciudadanos de segunda mientras mantienen el sistema con su trabajo. Se les niegan derechos, a la educación y a la sanidad, entre otros, pero se les exprime. Mientras, se permite la creación de empresas que prometen traer trabajadores de Latinoamérica sin tener que preocuparse el empleador por el papeleo. A eso se le llama gobernar con mentalidad de señorito. Ah, y si eres mujer, a casa a fregar. Según un alto cargo de Vox del intachable Juanma Moreno, que trabajen y tomen anticonceptivos perjudica al mercado laboral.

Imagina que no lo logran y vuelve a haber un gobierno progresista. Igual no somos un país tan retrógrado como parece. Hay miedo en la derecha ante la posibilidad de incumplir las expectativas

Culpan a Sánchez de haber “desaprovechado el ciclo económico más expansivo de las últimas décadas”. Con más de 600.000 nuevos empleos creados en el último año y el récord histórico de 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social en junio de 2026, más bien se diría que ser la economía europea que más ha crecido de la eurozona le ha salido rentable a los españoles. El problema de la vivienda se lo encasqueta también, cuando los gobiernos del PP reducen sistemáticamente la construcción de vivienda de protección oficial, venden los parques públicos de vivienda a fondos buitre a precio de ganga, como hizo Ana Botella en Madrid, o liberalizan el suelo público promoviendo la especulación.

Libertad, divino tesoro. “Que el crecimiento sirva para que haya menos personas dependientes del Estado y más libres para decidir su futuro”. Feijóo a cara descubierta. Complicar el acceso a ayudas públicas. Va a dejar España como una patena. Solo tiene que ampliar a todo el territorio la cruzada de Almeida contra las personas sin hogar, a las que ha despojado de sus escasas pertenencias sin previo aviso. Pecata minuta después de asumir la prioridad nacional en todos los territorios en los que gobiernan con la extrema derecha.

A ver si esta cuenta atrás que han activado sirve como periodo de reflexión. ¿Queremos una España definida por la desigualdad? Imagina que no lo logran y vuelve a haber un gobierno progresista. Igual no somos un país tan retrógrado como parece. Hay miedo en la derecha ante la posibilidad de incumplir las expectativas. Por eso agitan, como Trump, el fantasma del fraude electoral. Es necesario tomar distancia y analizar el relato creado. Las vacaciones son un buen momento para desintoxicarse y usar el criterio propio.