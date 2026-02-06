Jorge Pueyo (CHA): "Azcón es un pequeño aprendiz de Ayuso"

La Chunta Aragonesista (CHA) acaba al alza la campaña. Jorge Pueyo coge fuerza en el esprint final para el 8F, según los últimos sondeos publicados. Su receta: mucha calle, pero también un aire fresco en las redes sociales. Todo ello con la bandera de Aragón por delante: “No rendimos cuentas ante nadie”.

Pueyo vive su momento político más trascendental tras haber pasado los dos últimos años en el Congreso. Y busca conectar con ese electorado progresista descontento que ahora duda sobre si quedarse en el sofá o ir a las urnas. Va a por todas, sacando también sus dotes de comunicador, que curtió durante su etapa como presentador de un late night en Aragón TV. Con una espinita: todavía no ha entrevistado a Amaral.

Si fuera presidente de Aragón, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

Blindar la educación y la sanidad pública y topar el precio de los alquileres.

Según el barómetro del CIS, la principal preocupación de los aragoneses es precisamente la vivienda. ¿Qué medidas concretas ofrece la CHA?

Es imprescindible ampliar el parque público de alquiler y hay que priorizar la juventud, las familias y el medio rural. Hay que activar viviendas vacías e impulsar la rehabilitación y los proyectos cooperativos. Además, hay que utilizar suelo público para combatir la despoblación. Abogamos en este sentido por eliminar el impuesto de la primera vivienda a jóvenes. Debemos garantizar el derecho recogido en la Constitución.

¿Cómo definiría a Jorge Azcón?

Es el pequeño aprendiz de Ayuso.

¿Qué ha supuesto esta legislatura, que no ha llegado ni a los tres años?

Ha habido un bloqueo constante, no se ha aprobado ninguna ley. Y ha supuesto la privatización de todos los servicios públicos, además del enterramiento de la calidad de vida de los aragoneses. Asimismo, ha habido un aumento en general de la pobreza. Y estas elecciones responden a que desde Madrid le piden al PP de Aragón que desgaste al PSOE. Seguramente esto último lo conseguirán, pero se están convirtiendo en el caballo de Troya de la extrema derecha en la comunidad.

Madrid le pidió al PP de Aragón que convocara elecciones para desgastar al PSOE

¿Por qué está creciendo tanto Vox en Aragón?

Es preocupante. Este crecimiento sólo se nutre de la desconfianza absoluta en las instituciones. Cuando uno está todo el día atacando la democracia y a los políticos, aparece el miedo y es normal que haya gente que abrace esta ideología. Desde CHA decimos que frente a este modelo del penúltimo contra el último tenemos que construir comunidad para mirar hacia arriba a los que tienen el poder y a las cuatro familias que dominan todo en Zaragoza.

En las últimas encuestas publicadas, se refleja una tendencia al alza de la Chunta. Por ejemplo, según el sondeo de 40dB., es la formación que más votos le roba al PSOE. ¿Le está sentando bien la recta final de campaña?

Desde CHA hemos hecho una campaña muy diferente, tanto en las calles como en las redes. Y, sobre todo, mucha gente ha encontrado refugio en nuestro discurso y ha visto una alternativa coherente y honrada frente a los casos de corrupción y la poca defensa de lo aragonés. Chunta conecta con un votante que estaba descontento y que ahora sí va a ir a las urnas.

¿La izquierda lo tiene todo perdido? ¿O puede vencer a las encuestas?

Salir de perdedor sólo te puede hacer perder. Salimos a ganar y a cambiar las cosas como la gente quiere.

Chunta está conectando con el votante descontento

Hablaba de lo aragonés, pero hemos visto una campaña muy nacional, ¿se ha socavado el debate autonómico?

Se nos ha quitado de las manos a los aragoneses la posibilidad de hablar de Aragón cuando hemos visto a Abascal, Sánchez y Feijóo pronunciándose aquí sobre temas estatales. Se está tomando esta cita como una primera ronda de las generales. Pero desde CHA hemos hablado de sanidad, educación, derechos sociales y residencias. Y es que tenemos unos colegios con condiciones inhumanas y unos hospitales con unas listas de espera terroríficas. El PP ha convocado estas elecciones pensando en los intereses del partido. Por eso, CHA crece como un rechazo a esas políticas que solo hablan de Madrid continuamente.

Citaba la sanidad, ¿pero qué plantea concretamente?

Cambiaría el modelo de Thatcher de privatizaciones que ha impuesto Azcón. Todo el dinero público debe ir a la sanidad pública. Hay que mejorar la atención primaria y también la continuada. Además, no debe haber derivaciones a la privada como hace el PP con Quirón y Ribera Salud. El actual sistema está haciendo que uno de cada cuatro aragoneses tenga que contratar un seguro privado porque tiene miedo de la gestión del Gobierno. Si externaliza todo, demuestra que no sabe gestionar y que tiene una lista de amigos muy larga. Es un desastre, sobre todo, para el Aragón rural. La privatización beneficia a los ricos de la ciudad.

No rendimos cuentas ante nadie, sólo pensamos en Aragón

La financiación autonómica se ha convertido en uno de los temas estrella de la campaña, ¿está a favor del sistema presentado por María Jesús Montero?

No. Desde CHA ya dijimos que no podemos apoyar el sistema de financiación singular para Cataluña. Queremos también que Aragón tenga incluidas todas las singularidades que están reconocidas en el Estatuto, como la orografía, la dispersión territorial, el envejecimiento, la superficie y la despoblación. Son criterios básicos para calcular el coste real de las prestaciones.

La izquierda va dividida al 8F, ¿por qué un votante tiene que coger la papeleta de la CHA frente a las de IU-Sumar y Podemos?

Ahora mismo hay mucho descontento con los partidos, mucha gente está desorientada. Y empatizo mucho con eso. Pero nosotros no rendimos cuentas ante nadie y no pensamos en los intereses de otros, sino en los de Aragón. Decimos claramente que la financiación autonómica es mala porque nos relega al último lugar. Y, por ejemplo, votamos en contra del decreto antiapagones porque quería convertir Aragón en el granero energético de todo el Estado. Hablamos con la experiencia de 40 años con implantación en todo el territorio y con más de mil cargos públicos sin ningún caso de corrupción. Hablamos desde el profundo amor a nuestra tierra y nuestra gente. Chunta es un proyecto limpio y habla con honestidad y coherencia.

Tenemos cuarenta años de experiencia y más de mil cargos públicos sin casos de corrupción

¿Queda algo del espíritu de Labordeta en el Aragón de 2026?

Sí, queda mucho. Labordeta marcó un antes y un después en la política. Fue un ejemplo de lo que es luchar por tu tierra. Intentamos seguir predicando con su ejemplo y seguir construyendo ese Aragón que muchas veces queda olvidado.

¿Se ha cansado ya de la coletilla del Broncano aragonés?

No me he cansado. Cuando uno presenta un late night, pues es lo que toca. Al mismo Broncano le decían que tenía un programa como Buenafuente. No hay problema, es algo cariñoso.

Y si tuviera La Revuelta, ¿cuál sería su primer invitado?

Me lo he pasado muy bien en el programa con La Pegatina o La Raíz. Y tengo la espinita de no haber entrevistado a Eva Amaral y a Juan.