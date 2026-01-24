Abengochea (IU-Sumar): "A Azcón lo gobiernan los intereses privados y las grandes empresas"

Marta Abengochea lleva el servicio público en las venas. Funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene por bandera devolver la esperanza a la clase trabajadora en estos tiempos de incertidumbre. Y por eso sale a la pista del 8F con una apuesta por medidas “valientes y de izquierdas”, pensando especialmente en la vivienda, en el Estado del Bienestar y en la despoblación.

La candidata de IU-Movimiento Sumar es consciente del complejo panorama de la izquierda, que no ha logrado una lista de unidad en Aragón, pero pone el foco en las políticas “neoliberales” que está implementando el presidente autonómico, Jorge Azcón, y analiza que el ascenso de la ultraderecha responde a la “solución fácil y falsa” que vende Vox. No obstante, cree que al PP esta jugada del adelanto de las urnas “le va a salir igual o peor”. Responde de manera clara y directa en esta entrevista con infoLibre poco antes de acudir a una manifestación por la educación pública. Dentro de dos semanas, los ciudadanos hablarán.

Si llegara a ser presidenta de Aragón, ¿cuál sería su primera decisión?

Revertir los 20 millones de euros que van a ir, si no lo remediamos, a concertar el Bachillerato y las escuelas de cero a tres años.

¿Cuál es el principal problema que tiene hoy Aragón?

Tenemos dos problemas muy graves. Por un lado, el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos, eso incluye el acceso a la vivienda. Y, por otra parte, el expolio del territorio con la venta a trozos al mejor postor, desde multinacionales al oligopolio energético.

¿Cómo definiría a Jorge Azcón?

No es un presidente que gobierna, sino al que gobiernan los intereses privados y las grandes empresas. Sigue la hoja de ruta marcada por las políticas ultraliberales que sólo buscan beneficiar a la clase privilegiada, a las grandes empresas y a los fondos de inversión.

Azcón adelantó las elecciones, pero las encuestas indican que el PP va a tener que depender de nuevo de la ultraderecha, ¿no?

Eso parece. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Ha sido una irresponsabilidad convocar estas elecciones. Los comicios son el resultado de su incapacidad para llegar a acuerdos, pero, sobre todo, se trata de intereses del partido a nivel nacional y también personales porque todo el mundo sabe que quiere acabar en Madrid. La jugada le va a salir igual o peor.

En estas elecciones la izquierda no ha conseguido ir en una lista de unidad, ¿esa fragmentación perjudica a los intereses progresistas?

Obviamente nos perjudica, pero en Aragón hubiera sido inédito si hubiéramos conseguido esta unidad. Y es verdad que esta vez hemos estado más cerca que otras veces, pero aquí no ha habido esa unidad porque hay una izquierda nacionalista que tiene su propio espacio. Lo hemos intentado pero no ha sido posible. Esperemos que haya posibilidades de hacer un trabajo conjunto de aquí a futuro y que las izquierdas salgamos reforzadas para que la gente salga a votar porque hay una situación de riesgo de involución democrática.

¿Qué le parece la apuesta del PSOE por Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno central?

Era algo de esperar, ya habían hecho en el PSOE movimientos en los últimos años para cambiar la tendencia lambanista por esta opción. Como persona es un encanto, pero para nosotros las figuras son lo de menos. Nos importan las políticas. Y los socialistas escriben muy de izquierdas en los programas, pero luego hacen políticas de derechas.

Estos días está muy presente en Aragón el tema del sistema de financiación autonómica que ha presentado el Ejecutivo central, ¿está de acuerdo con ese modelo?

Es una propuesta inicial que tiene que ir a un trámite parlamentario. Tenemos algo mejor de lo que teníamos y el PP no ha presentado ningún plan ante un sistema caducado e injusto. Este se acerca más a la equidad de lo que había y avanza en la buena dirección, pero esperamos que se puedan introducir mejoras en el Congreso. Ponemos en el centro del debate a las personas y los impuestos para sufragar los servicios públicos. No se trata de una confrontación entre territorios. Y existe un fondo de compensación para equilibrar posibles desigualdades entre comunidades.

En cada encuesta se refleja un ascenso de la ultraderecha, algo que también se ve en Aragón. ¿Cómo analiza este fenómeno? ¿Todavía no tiene techo electoral el partido de Santiago Abascal?

Seguirán creciendo en la medida que no le demos la vuelta al sistema con políticas valientes y nítidamente de izquierdas. La izquierda se ha alejado un poco de la clase trabajadora en el sentido de que no hemos podido dar respuesta a la precariedad de este sistema capitalista con políticas neoliberales salvajes que han dejado a la gente hundida en la miseria y con una incertidumbre tremenda. Ese miedo lo está capitalizando una salida falsa, pero fácilmente asumible. La gente está comprando esa especie de seguridad prometida y de vuelta al orden que es una salida totalmente falsa y equivocada. Pero esperamos que en algún momento podamos poner pie en pared y revertir la situación. No se puede salir de la crisis social con estas políticas neoliberales.

Según el barómetro del CIS preelectoral de Aragón, la vivienda es el principal problema en la comunidad. ¿Qué medidas concretas proponen IU y Movimiento Sumar?

Primero: que se cumpla en Aragón la ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas y topar los alquileres. Necesitamos una ley de rehabilitación y también viviendas de protección pública real con blindaje. Y hay que asegurar también los suelos dotacionales porque el PP pone mucho dinero pero va directamente a la especulación de las promotoras inmobiliarias. El Partido Popular está haciendo, lo que llaman ellos, viviendas asequibles, pero son de alquiler imposible. Hablamos de pisos de 35 metros por los que van a cobrar 800 euros al mes. Eso es una barbaridad aquí. Hay que aplicar políticas valientes, además de regular los pisos turísticos. Por supuesto, se tiene que garantizar la alternativa habitacional para que la gente con rentas bajas no tenga que pagar más de un treinta por ciento para vivienda.

La indecisión, según la encuesta del CIS, es mucho mayor entre mujeres que hombres en Aragón en estos momentos, situándose en el 16%. ¿Puede movilizar la izquierda a ese voto femenino que fue clave, por ejemplo, en las elecciones generales del 23J?

Por supuesto. Nuestros planteamientos se basan en un feminismo radical y que nos atraviesa de parte a parte.

El PP está tratando de trasladar las elecciones aragonesas a un escenario nacional fomentando el discurso del antisanchismo, ¿los ciudadanos van a votar a favor o en contra del presidente del Gobierno? ¿O lo harán en clave regional?

Esperemos que la campaña se centre en los intereses de Aragón. Pero es verdad que el PP y los medios de comunicación están poniendo de manera desorbitada el foco en el tema estatal. Nosotras nos vamos a centrar en los temas que tienen que ver con la comunidad.